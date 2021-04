LIVE Sinner-Bautista Agut, ATP Barcellona in DIRETTA: terza sfida in poche settimane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sinner-Gerasimov – Presentazione

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. In campo ci sono Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, due delle 10 teste di serie rimaste nel tabellone.

Quello tra l’altoatesino e l’iberico somiglia oramai a un classico del 2021, dal momento che i due si sono incrociati già per due volte nel corso di questa prima parte di stagione. Sinner ha vinto entrambi i precedenti, negli ottavi a Dubai e soprattutto in semifinale a Miami, quella rimasta nella memoria per il game finale giocato in maniera impeccabile dall’attuale numero 2 d’Italia.

Il 19° classificato del ranking ATP ha esordito battendo senza troppi problemi il bielorusso Egor Gerasimov, che certo non è un grande interprete della terra rossa, con un doppio 6-2. Per quel che riguarda invece la testa di serie numero 5 debutto fin troppo favorevole con il connazionale Pablo Andujar, superato con un perentorio 6-4 6-0.

Si prospetta un incontro altamente equilibrato un’altra volta, con una prospettiva che, tabellone alla mano, porta dritti ad Andrey Rublev, ove questi battesse Albert Ramos-Vinolas. Da notare come in questo momento Sinner sia davanti a Bautista Agut nella Race per le Finals di Torino (l’azzurro è settimo, lo spagnolo nono): su questo discorso sarà però meglio tornare dopo il Roland Garros e soprattutto Wimbledon, veri punti di svolta della stagione tennistica.

Il match tra Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut sarà il secondo dalle ore 11:00 sulla Pista (campo in spagnolo) Manolo Santana dopo il derby canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse