Stessa storia, stesso mare. Jannik Sinner non si ferma e lo spagnolo Roberto Bautista Agut deve arrendersi all’incedere dell’altoatesino. Dopo aver perso a Dubai e a Miami, l’iberico è caduto sotto i colpi dell’italiano anche negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Un match in bilico soprattutto nel primo set, con Jannik capace di spuntarla in un tie-break dalle palpitanti emozioni vinto sullo score di 11-9.

Nella seconda frazione, invece, non c’è stata storia. Bautista Agut ha subito il contraccolpo psicologico della frazione persa precedentemente e l’azzurrino non si è lasciato sfuggire l’occasione di archiviare la pratica sul 6-2, facendo calare il sipario con grande autorevolezza. Una prova di grande maturità quella di Sinner, in grado di interpretare come pochi i momenti più importanti del match.

Sulla sua strada ci sarà il n.7 ATP Andrey Rublev, che ha superato nel proprio ottavo lo spagnolo Albert Ramos Vinolas in tre set. Una vittoria complicata per il russo, favorito nella prossima sfida con Jannik. Il moscovita, infatti, è il giocatore che ha vinto più partite di tutti in questo 2021, oltre a quello con la serie vincente più lunga negli ultimi 20 mesi. Da ciò si possono comprendere le difficoltà che attendono Sinner.

Di seguito gli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-BAUTISTA AGUT – ATP BARCELLONA 2021





Foto: LaPresse