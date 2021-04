Parma raddoppia: dopo l’annuncio del torneo ATP dal 22 al 29 maggio, arriva anche l’approdo della WTA nella città ducale, con un torneo 250 da tenersi dal 16 al 22, vale a dire nella settimana precedente. Si tratta inoltre dei giorni immediatamente successivi agli Internazionali d’Italia a Roma.

Rispetto al torneo ATP, quello WTA avrà una sede diversa: ci sono infatti 7 km tra il Tennis Club President, dove è organizzato l’evento maschile (nel limitrofo comune di Montechiarugolo) e il TC Parma, che invece vedrà in scena quello femminile. In entrambi i casi l’organizzazione sarà della MEF Tennis Events.

Il tutto all’interno di una riorganizzazione dei tornei precedenti il Roland Garros che vede Strasburgo avanzare di una settimana, Belgrado inserirsi in quella di Parma e Rabat subire un rinvio, a questo punto probabilmente per il 2022; cancellazione diretta invece per Colonia.

Per la prima volta dal 2005 l’Italia si ritrova con tre tornei WTA sul proprio suolo, data la presenza sia degli Internazionali d’Italia, ora diventati WTA 1000 con la riorganizzazione del circuito femminile, e del 250 di Palermo, che sarà nella settimana dal 19 al 25 luglio, e dunque per due giorni coinciderà con le Olimpiadi. In quel caso, oltre a Roma e Palermo, c’era Modena, sopravvissuta sul circuito maggiore per un solo anno.

C’è un’altra novità nel calendario WTA, ed è un graditissimo ritorno: quello di Amburgo, con il Rothenbaum che torna a ospitare il circuito femminile a 19 anni dall’ultima edizione, vinta da Kim Clijsters su Venus Williams. Diventato famoso soprattutto per l’accoltellamento contro Monica Seles di un pazzo fanatico di Steffi Graf rispondente al nome di Günter Parche, avvenuto nel 1993, il torneo è stato teatro di vittorie di tante big, dalla stessa Graf ad Arantxa Sanchez, passando per Conchita Martinez e finendo con Martina Hingis e Venus stessa.

In questo caso la collocazione scelta è quella dal 5 all’11 luglio, e cioè contemporaneamente alla seconda settimana di Wimbledon e al 125 di Bastad, in Svezia, declassato dopo aver avuto una più che valida tradizione e soprattutto considerazione sia al maschile che al femminile.

