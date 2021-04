ATP Barcellona 2021: Jannik Sinner cala il tris contro Bautista Agut e vola ai quarti di finale

Un eccellente Jannik Sinner batte per la terza volta in stagione Roberto Bautista Agut ed accede ai quarti di finale del torneo ATP di Barcellona. L’altoatesino si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Una prestazione davvero notevole per il numero 19 del mondo, che ha saputo variare molto con il servizio, chiudendo il match anche con 6 ace e con il 70% dei punti vinti con la prima di servizio.

Sinner ha un passaggio a vuoto in apertura di match, quando commette tre quattro errori consecutivi con il colpo in uscita dal servizio e subisce il break dello spagnolo. La reazione dell’altoatesino è immediata e trova il controbreak nel quarto gioco. Jannik difende un’altra palla break con un bel dritto e riesce ad allungare fino al 5-3, togliendo nuovamente la battuta allo spagnolo.

Con la possibilità di servire per il primo set, Jannik viene nuovamente tradito dal dritto e subisce il controbreak di Bautista Agut. La parità regge e si va di conseguenza al tie-break, che si trasforma in una pazzesca battaglia di 20 punti. Sinner annulla tre set point, uno dei quali sul servizio dello spagnolo (9-8), e alla fine chiude per 11-9.

Sulla scia del set vinto, Sinner strappa in apertura il servizio al numero undici del mondo. Jannik difende poi subito una palla del controbreak, ma è il quarto gioco quello decisivo. Un game lunghissimo e fondamentale, dove l’altoatesino annulla tre break point e alla fine riesce a tenere il servizio. Da quel momento le energie di Bautista Agut si spengono e Sinner vola via fino al 6-2 conclusivo.

Adesso nei quarti di finale lo attende il russo Andrey Rublev, che ha superato lo spagnolo Albert Ramos per 6-4 6-7 6-4. Una sfida sicuramente molto interessante quella control il finalista di Montecaro, con Sinner che ha comunque le sue chanche di staccare il biglietto per la semifinale.

