ATP Barcellona, prossimo avversario Jannik Sinner: sarà sfida a Rublev! Statistiche e precedenti

Con maturità e autorevolezza. Jannik Sinner conquista i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna) e per la terza volta in altrettanti incontri batte il n.11 del mondo Roberto Bautista Agut. Dopo aver prevalso nelle due sfide sul cemento a Dubai e a Miami, l’altoatesino ha fatto la voce grossa anche sulla terra rossa catalana con il punteggio di 7-6 (9) 6-2.

E dunque Jannik continua a dar conferme sul suo status di astro nascente del circuito, bravo a interpretare i momenti delicati del match contro l’iberico e venendo fuori alla distanza da veterano, nonostante ci troviamo a parlare di un classe 2001. La prossima sfida sarà quindi contro il n.7 ATP Andrey Rublev che, non senza fatica, ha sconfitto il padrone di casa Albert Ramos Vinolas con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-4.

Non sarà un match ovviamente facile per Sinner, che si confronterà con un tennista che negli ultimi venti mesi ha vinto più partite di tutti nel circuito maschile, ben novantasette delle 124 da lui disputate, che gli hanno permesso di scalare la graduatoria. Va sottolineato, infatti, che senza le modifiche al regolamento del ranking per la pandemia, il russo sarebbe già nella top-5 e questo basta e avanza per descrivere l’alto coefficiente di difficoltà del match.

Tuttavia, è altrettanto vero che se si considera il rendimento dell’azzurrino da agosto 2020 in poi la sua classifica sarebbe da top-10. Numeri importanti, dunque, anche quelli del nostro portacolori che porta a casa il 10° quarto di finale su 30 tornei giocati in carriera, il 5° negli 8 tornei disputati quest’anno. Statistiche decisamente lusinghiere.

Si profila una bella sfida tra l’italiano e il moscovita il cui unico precedente risale a Vienna l’anno passato, ma di un match che praticamente non c’è stato per il ritiro di Sinner dopo pochi scambi a causa di una vescica. Ne vedremo delle belle tra due giocatori che interpretano il tennis in maniera molto simile: vincenti da fondo campo e grande velocità di palla.

