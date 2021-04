Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Il ranking ATP con i quarti a Barcellona: top15 nel mirino

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona (terra battuta), superando per la terza volta in poche settimane lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del mondo: 7-6, 6-2 il punteggio a favore dell’italiano. Il match, di fatto, si è deciso al termine di un infinito primo set, deciso al tiebreak per 11-9. Da quel momento la contesa si è messa in discesa per il rappresentante del Bel Paese, che nella seconda frazione ha strappato per ben due volte la battuta al temibile iberico.

Al prossimo turno il classe 2001 se la vedrà contro uno dei giocatori più in forma di questo primo scorcio di stagione, ovvero il russo Andrey Rublev, n.7 della classifica ATP. Esiste un solo precedente tra i due: agli ottavi dell’ATP di Vienna 2020 l’azzurro si ritirò nel primo set a causa di un problema fisico mentre si trovava in svantaggio per 1-2. Una sfida che, chiaramente, non fa testo. Sarà interessante ammirare il confronto fra due papabili contendenti allo scettro del tennis nei prossimi anni.

Il successo odierno su Bautista Agut consente a Jannik Sinner di guadagnare punti, ma non posizioni nel ranking ATP. L’azzurro sale a quota 2458 e resta in 19ma piazza. Alle sue spalle resta minaccioso il canadese Felix Auger-Aliassime (2418), a sua volta approdato tra i migliori 8 nel torneo catalano. Qualora l’altoatesino dovesse vincere domani e spingersi fino alla semifinale, allora scavalcherebbe il canadese Milos Raonic e diverrebbe il n.18 del mondo.

Spingendoci più in là con la fantasia, nella migliore delle ipotesi, ovvero aggiudicandosi la vittoria finale del torneo, Sinner irromperebbe tra i top15, per la precisione al 14° posto della classifica.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER? LE PROIEZIONI NELL’ATP DI BARCELLONA

Ranking attuale (22 aprile, quarti di finale): n.19, 2458 punti.

In caso di semifinale: n.18, 2548 punti.

In caso di finale: n.16, 2668 punti.

In caso di vittoria del torneo: n.14, 2868 punti.

Foto: Lapresse

