Tennis, ATP Barcellona 2021: Sinner-Bautista Agut atto terzo. In palio i quarti di finale

Dopo Dubai e Miami ecco Barcellona. Per la terza volta in stagione, la prima sulla terra rossa, Jannik Sinner affronta lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Finora ha sempre vinto l’altoatesino, che va a caccia di un posto nei quarti di finale del torneo ATP 500.

L’Italia si aggrappa a Sinner per restare ancora in corsa a Barcellona, dopo che ieri sono arrivate le sconfitte di Lorenzo Musetti e Federico Gaio e la clamorosa squalifica di Fabio Fognini. Il numero 19 del mondo ha avuto un ottimo esordio contro il russo Gerasimov, con il quale ha ottenuto una facile vittoria in due set per 6-3 6-2. Per Bautista, invece, c’è stata la vittoria nel derby spagnolo contro Pablo Andujar in un match molto comodo per l’undicesimo della classifica mondiale (6-4 6-0).

Come detto si tratta del terzo atto stagionale tra Sinner e Bautista. Nei due precedenti, entrambi giocati, però, sul cemento, il match è sempre finito al terzo set e con una sofferta e combattuta vittoria dell’azzurro. La sensazione è quella che anche oggi il copione sia molto simile, con entrambi i giocatori che ben si adattano alla terra rossa e dunque con un pronostico molto incerto su chi sia il reale favorito.

I quarti di finale a Barcellona rappresentano un ulteriore step di crescita per l’altoatesino, con la sfida all’orizzonte contro Andrey Rublev che stuzzica particolarmente. Bautista, però, è un avversario durissimo e soprattutto vorrà interrompere la striscia di sconfitte contro il nativo di San Candido. C’è tutto per vivere una terza battaglia.

