Sinner-Rublev, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 23 aprile (ore 12.30) per incrociare la racchetta contro il temibile russo, attuale numero 7 al mondo. Il nostro portacolori, reduce dalla bella vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere contro un avversario di assoluto spessore, che oggi ha sconfitto l’iberico Ramos in tre set.

Si preannuncia una partita estremamente spettacolare e avvincente, in cui l’azzurro, numero 19 del ranking ATP, sarà chiamato a dare il massimo per provare a vincere e guadagnarsi la semifinale contro il vincente di Tsitsipas-Auger-Aliassime.

Jannik Sinner e Andrey Rublev apriranno il programma di giornata sul campo intitolato a Rafael Nadal. Si inizierà alle ore 12.30 sulla terra rossa catalana dove si attende un testa a testa rovente tra il numero 3 del tabellone e il numero 11 del seeding. C’è solo un precedente: ottavi di finale dell’ATP di Vienna nel 2020, quando l’italiano si ritirò nelle prime battute del primo set (l’avversario conduceva per 2-1, ci fu un problema fisico).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Jannik Sinner-Andrey Rublev, quarto di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta tv su Sky Go e su Now TV oltre che su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-RUBLEV, QUARTI ATP BARCELLONA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

12.30 Jannik Sinner vs Andrey Rublev

SINNER-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Supertennis.

Diretta tv su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse