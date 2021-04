Tennistavolo, Preolimpico Guimarães 2021: due vittorie per Piccolin e Bobocica, una per Vivarelli e Stoyanov

Nel tennistavolo è scattato oggi il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma fino a domenica 25 aprile a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, schiera in terra lusitana il contingente massimo, composto da quattro atleti, due per genere.

Al torneo maschile sono iscritti 36 atleti: oggi è iniziata la prima fase con 8 gironi all’italiana (tutti da 4 giocatori), dalla quale sono state esentate le prime 4 teste di serie, che hanno avuto accesso diretto alla seconda fase ad eliminazione diretta. I primi due di ogni girone avranno accesso alla seconda fase.

Nel Gruppo C due vittorie in due sfide per Mihai Bobocica, che batte prima l’israeliano Tal Israeli per 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9) e poi il romeno Ovidiu Ionescu per 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6), e domani sfiderà lo spagnolo Jesus Cantero.

Nel Gruppo H una vittoria ed una sconfitta per Niagol Stoyanov, che prima batte il polacco Samuel Kulczycki per 4-1 (11-3, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10), ma poi viene sconfitto dallo slovacco Lubomir Pistej, che si impone per 4-0 (11-9, 11-8, 14-12, 11-9). Domani l’azzurro affronterà il lussemburghese Luka Mladenovic.

Al torneo femminile sono iscritte 40 atlete: prima fase con 10 gironi all’italiana (4 da 3 e 6 da 4 giocatrici), dalla quale sono state esentate le prime 4 teste di serie, che hanno avuto accesso diretto alla seconda fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni girone avranno accesso alla seconda fase.

Nel Gruppo G due vittorie in due sfide per Giorgia Piccolin, che batte prima la lettone Baiba Bogdanova per 4-0 (11-6, 11-8, 11-7, 11-8) e poi la svizzera Rachel Moret per 4-1 (14-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4), e domani sfiderà la croata Dorina Srebrnjak.

Nel Gruppo B una vittoria ed una sconfitta per Debora Vivarelli, che prima viene sconfitta dalla britannica Charlotte Carey, che si impone per 4-2 (8-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-4, 11-9), ma poi supera la slovacca Tatiana Kukulkova per 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11). Domani l’azzurra non sarà in campo nella prima fase (girone da tre).

I RISULTATI DEL 21 APRILE

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO B

RISULTATI

Charlotte Carey batte Debora Vivarelli 4-2 (8-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-4, 11-9)

Debora Vivarelli batte Tatiana Kukulkova 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11)

Tatiana Kukulkova contro Charlotte Carey domani

CLASSIFICA

1 Debora Vivarelli (Italia) 3 (2 partite giocate)

2 Charlotte Carey (Regno Unito) 2 (1 partita giocata)

3 Tatiana Kukulkova (Slovacchia) 1 (1 partita giocata)

GRUPPO G

RISULTATI

Rachel Moret batte Dorina Srebrnjak 4-2 (11-4, 15-13, 4-11, 8-11, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-6, 11-8, 11-7, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Rachel Moret 4-1 (14-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4)

Dorina Srebrnjak batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-8, 11-6, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin contro Dorina Srebrnjak domani

Rachel Moret contro Baiba Bogdanova domani

CLASSIFICA

1 Giorgia Piccolin (Italia) 4

2 Rachel Moret (Svizzera) 3

3 Dorina Srebrnjak (Croazia) 3

4 Baiba Bogdanova (Lettonia) 2

TORNEO MASCHILE

GRUPPO C

RISULTATI

Jesus Cantero batte Ovidiu Ionescu 4-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Tal Israeli 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9)

Mihai Bobocica batte Ovidiu Ionescu 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6)

Tal Israeli batte Jesus Cantero 4-2 (6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica contro Jesus Cantero domani

Ovidiu Ionescu contro Tal Israeli domani

CLASSIFICA

1 Mihai Bobocica (Italia) 4

2 Tal Israeli (Israele) 3

3 Jesus Cantero (Spagna) 3

4 Ovidiu Ionescu (Romania) 2

GRUPPO H

RISULTATI

Lubomir Pistej batte Luka Mladenovic 4-2 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5, 11-7, 5-11, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Samuel Kulczycki 4-1 (11-3, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10)

Lubomir Pistej batte Niagol Stoyanov 4-0 (11-9, 11-8, 14-12, 11-9)

Samuel Kulczycki batte Luka Mladenovic 4-3 (11-13, 11-8, 11-3, 10-12, 9-11, 11-2, 11-7)

Lubomir Pistej contro Samuel Kulczycki domani

Niagol Stoyanov contro Luka Mladenovic domani

CLASSIFICA

1 Lubomir Pistej (Slovacchia) 4

2 Niagol Stoyanov (Italia) 3

3 Samuel Kulczycki (Polonia) 3

4 Luka Mladenovic (Lussemburgo) 2

Foto: comunicato stampa FITET