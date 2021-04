LIVE Sinner-Bautista Agut 7-6 6-2, ATP Barcellona in DIRETTA: nuova classifica e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA DI JANNIK SINNER E LE PROIEZIONI

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

I PRECEDENTI TRA SINNER E RUBLEV

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Prossima fermata il russo Andrey Rublev, con il quale c’è il precedente recente di una partita di fatto non giocata, quella di Vienna 2020, con il ritiro dopo tre game da parte dell’azzurro, che “virtualmente” risorpassa Auger-Aliassime e si tiene il numero 19.

FINISCE QUI! SINNER AI QUARTI! In un’ora e 56 minuti il 7-6(9) 6-2 arriva con una comoda chiusura a rete di rovescio dell’azzurro!

40-15 DUE MATCH POINT SINNER: smash vincente per guadagnarsi le due palle dei quarti.

30-15 Cerca, e non trova, una complessa palla corta in corsa Bautista Agut.

15-15 Se ne va lungo il dritto di Sinner.

15-0 Comanda d’imperio con il dritto dal centro Sinner, spostando Bautista Agut fino alla fine di un punto dominato.

5-2 BREAK SINNER! Scambio lungo e complicato, sbaglia di dritto Bautista Agut, e l’azzurro andrà a servire per i quarti al cambio di campo!

30-40 PALLA BREAK SINNER! Ancora una palla corta di dritto vincente a Bautista Agut lontano!

30-30 Fiondata di dritto di Sinner!

30-15 Palla corta e dritto vincente di Bautista Agut.

15-15 Sbaglia la risposta di rovescio Sinner.

0-15 Spinge benissimo con il dritto Sinner, costringendo Bautista Agut a non riuscire a recuperare.

4-2 Sinner, prima di gran livello e finalmente un game facile.

40-0 Prende campo Sinner con il dritto e chiude con lo smash.

30-0 Prima esterna vincente di Sinner.

15-0 Quinto ace di Sinner.

3-2 Sinner, chiude il game con il dritto lungolinea vincente in avanzamento Bautista Agut.

40-15 Di nuovo in spinta con il dritto Bautista Agut per poi scendere a rete e chiudere con la volée bassa di rovescio.

30-15 Viene a prendersi il punto di dritto Bautista Agut.

15-15 Il dritto lungolinea di Sinner!

15-0 Gran prima di Bautista Agut.

3-1 Sinner, prima e dritto in avanzamento per chiudere un gran game, importante per come è arrivato!

Vantaggio Sinner: prima profonda, non controlla la risposta Bautista Agut mettendola in rete.

40-40, 7a parità: ottimo dritto lungolinea di Bautista Agut che costringe in difesa Sinner, al quale, sul successivo smash, non riesce il gran recupero con lo stesso colpo.

Vantaggio Sinner: dritto incrociato largo di Bautista Agut.

40-40, 6a parità: GRAN PUNTO! Riga colpita con il rovescio di Sinner che poi chiude di dritto!

Vantaggio Bautista Agut, palla break: dritto appena largo di Sinner.

40-40, 5a parità: Sinner viene allontanato da Bautista Agut che lo costringe a giocare centrale, e arriva la palla corta di dritto vincente dell’iberico.

Vantaggio Sinner: scende a rete in controtempo dopo il dritto Jannik, e il punto è suo.

40-40, 4a parità: gran dritto in corsa vincente in lungolinea di Bautista Agut.

Vantaggio Sinner, in spinta dal centro trova gli angoli Jannik e si prende il punto.

40-40, 3a parità: un’altra palla corta di Sinner per annullare la palla break! Bravissimo Jannik ancora una volta ad allontanare Bautista Agut e poi a giocare un colpo che, di dritto, in questa partita sta rivelandosi fondamentale.

Vantaggio Bautista Agut, palla break: sbaglia in larghezza Sinner.

40-40, 2a parità: ed è una bella prima a salvare Sinner.

Vantaggio Bautista Agut, palla break: Sinner sbaglia la direzione del rovescio sulla palla corta dello spagnolo, e arriva in questo modo il rovescio vincente di quest’ultimo.

40-40 Bautista Agut forza sul dritto di Sinner e ne provoca l’errore.

40-30 Risposta profonda di Bautista Agut non controllata da Sinner.

40-15 Spinge ancora fin dal servizio Sinner, poi dritto e palla sostanzialmente appoggiata dall’altra parte.

30-15 Rovescio lungolinea e palla corta di Sinner!

15-15 Gran scambio questo! Finisce con l’errore di Bautista Agut con il lungolinea di rovescio.

0-15 Sbaglia in uscita dal servizio Sinner.

2-1 Sinner, Bautista Agut vince il game con il nastro che porta via il rovescio all’azzurro. Questi, però, ha il break di vantaggio.

40-30 Gran punto vinto da Bautista Agut, Sinner trova due ottime accelerazioni, viene a rete, ma viene trafitto dalla controsmorzata incrociata di rovescio dello spagnolo.

30-30 Servizio e dritto di Bautista Agut.

15-30 Primo ace di Bautista Agut.

0-30 Dritto in rete di Bautista Agut.

0-15 Viene a rete Sinner e trova lo smash vincente.

2-0 Sinner, break confermato! Bautista Agut risponde alla palla corta di Jannik con la controsmorzata, ma è facile il rovescio dell’azzurro a seguire.

Vantaggio Sinner, quarto ace.

40-40, 2a parità: controlla lo scambio dal centro Bautista Agut e vince il punto.

Vantaggio Sinner, altro errore in lunghezza di Bautista Agut.

40-40 Sbaglia con il dritto incrociato Bautista Agut, e non di poco.

30-40 Palla break Bautista Agut: dritto lungo di Sinner in uscita dal servizio.

30-30 Palla non violenta, ma molto angolata di Bautista Agut con il dritto che Sinner non riesce a tenere in campo.

30-15 Dritto lungo di Bautista Agut.

15-15 Appena lungo il dritto di Bautista Agut.

0-15 Brillante palla corta di Bautista Agut che Sinner non riesce a raccogliere bene.

1-0 BREAK SINNER: dritto in rete di Bautista Agut, che sta accusando un chiaro calo dopo il finale del tie-break.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: Bautista Agut finisce travolto dalle accelerazioni di dritto dell’azzurro.

15-30 Dritto largo di Bautista Agut, anche qui dopo il servizio.

15-15 Rovescio in rete di Bautista Agut in uscita dal servizio.

15-0 Prima vincente di Bautista Agut.

Intanto sul campo intitolato a Nadal si è concluso il match tra Rublev e Ramos-Vinolas, con vittoria del russo per 6-4 al terzo set nonostante quattro palle del controbreak (5-5) per l’iberico.

11-9 E IL TIE-BREAK LO VINCE JANNIK SINNER! 74 i minuti di questo primo parziale che si chiude con l’errore di rovescio di poco di Bautista Agut, ma soprattutto con un’ulteriore dimostrazione del fatto che Sinner, quando il gioco si fa duro, c’è e si vede.

10-9 Sinner, SET POINT: succede un po’ di tutto tra vento, rimbalzi traditori e stecche, ma serve ora Jannik!

9-9 SINNER ANNULLA IL SET POINT DI FORZA! Sposta Bautista Agut di rovescio, gioca un bel dritto lungolinea e poi difende benissimo la rete! Si cambia ancora una volta campo.

8-9 Bautista Agut, set point: servizio e dritto di Sinner, ma quest’ultimo finisce sul nastro. Lo spagnolo ha anche la chance di giocare con il servizio a favore.

8-8 Serve benissimo Sinner e poi chiude col dritto in avanzamento progressivo!

7-8 Bautista Agut, set point: prende due righe lo spagnolo e poi chiude comodamente a rete con il rovescio. Sinner va ora a servire.

7-7 Ci riprova con la palla corta Sinner dopo un paio di situazioni in cui si è trovato a difendere, ma il rovescio si ferma in rete.

7-6 SINNER, SET POINT: battaglia in questo scambio, Bautista Agut prova a deciderlo di rovescio, ma è appena largo. Serve l’iberico.

6-6 PALLA CORTA E SMASH! Risolve così Sinner, coprendo fino all’ultimo l’intenzione di chiamare a rete Bautista Agut. Si cambia di nuovo campo.

5-6 Bautista Agut, set point: si difende benissimo Sinner dai dritti dello spagnolo, poi gira lo scambio, ma il suo, di dritto, esce. Va ora a servire l’azzurro.

5-5 Doppio fallo di Bautista Agut, è il primo con la seconda che è anche molto lunga.

4-5 Bautista Agut, viene tenuto lontano Sinner e il rovescio di quest’ultimo finisce in rete. Due servizi per lo spagnolo che può chiudere il set.

4-4 Servizio e rovescio sulla riga di Sinner, che poi si scusa perché voleva un’altra traiettoria e non questa così esterna che per poco non è uscita.

3-4 Bautista Agut, bel contropiede di dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. Due servizi ora per Sinner.

3-3 Tenta il serve&volley Bautista Agut, ma mal gliene incoglie: Sinner arriva dopo aver giocato la risposta di rovescio bassa e chiude di dritto. Si cambia campo.

2-3 Bautista Agut, arriva il minibreak su una gran risposta profonda dello spagnolo che coglie impreparato Sinner, che aveva servito la seconda.

2-2 Battaglia su questo scambio di media lunghezza, è Bautista Agut a spingere troppo col dritto mettendolo lungo.

1-2 Bautista Agut, Sinner cerca il dritto incrociato stretto, ma Bautista Agut gli offre una complessa traiettoria che l’azzurro non gestisce. Due servizi ora per l’altoatesino.

1-1 Sinner risponde centrale alla seconda di Bautista Agut, che ringrazia e tira il dritto all’incrocio delle righe.

1-0 SINNER, CHE PUNTO! Continua a prender campo poco alla volta e poi chiude con il rovescio verso il proprio angolo destro! Due servizi per Bautista Agut.

6-6 Rovescio largo di Sinner, tie-break.

40-30 Bautista Agut spedisce Sinner lontano con un gran dritto incrociato e poi chiude a rete con lo smash.

30-30 Sbaglia il dritto in lunghezza Sinner, nel tentativo di manovrare lo scambio.

15-30 Bautista Agut tenta di ripagare Sinner con la stessa arma, ma la palla resta appena corta, sul nastro.

15-15 Sinner allontana Bautista Agut e poi ritrova la palla corta di dritto vincente.

15-0 Scambio molto lungo e complicato, esce di poco il dritto di Sinner.

6-5 Sinner, altra prima efficace e tie-break assicurato.

40-15 Risposta lunga di Bautista Agut.

30-15 Prova a prenderle tutte Bautista Agut, ma il rovescio prima e il dritto poi di Sinner diventano questione sempre più incontrollabile fino al recupero lungo.

15-15 Perde la misura del dritto Sinner.

15-0 Prima centrale vincente di Sinner.

5-5 Serve sulla riga esterna Bautista Agut per tornare a pareggiare i conti dopo 46 minuti.

40-15 Dritto lungo di Sinner.

30-15 Sceglie la via della rete Sinner, ma stavolta il dritto lo tradisce.

15-15 Servizio e dritto di Bautista Agut.

0-15 Prova a impostare lo scambio col dritto Bautista Agut, ma l’ultimo è largo.

5-4 Sinner, break Bautista Agut: viene a rete l’azzurro, ma è costretto indietro dallo spagnolo, poi il dritto è in rete e se ne va anche il break di vantaggio.

Vantaggio Bautista Agut, palla break: molto bravo lo spagnolo a comandare con il dritto e a procurarsi la chance di rientrare.

40-40 In rete il dritto di Sinner, e si ritorna ai vantaggi.

40-30 SET POINT SINNER: prima centrale e poi dritto giocato verso l’angolo alla propria destra.

30-30 Spinge col dritto fin dalla risposta Bautista Agut, tenendo lontano Sinner e costringendolo a mettere il dritto in rete.

30-15 Brutto errore di Bautista Agut, che mette largo un dritto in avanzamento decisamente non impossibile, men che meno per lui.

15-15 Secondo attacco in controtempo della partita di Sinner, che si va a prendere il punto.

0-15 Parte indietro la missione di Sinner nel servire per il set.

5-3 BREAK SINNER! Bravissimo Jannik a variare col rovescio, prima l’incrociato e poi il back a destabilizzare Bautista Agut, che manda lungo il dritto.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Altro gran scambio questo, con Jannik che si apre il campo con un dritto che spedisce lontanissimo Bautista Agut e gli consente di giocare comodamente i successivi due colpi!

15-30 Perde campo Bautista Agut in modo progressivo, ed è lungo il suo rovescio.

15-15 Spettacolare accelerazione di dritto di Sinner sulla riga! Con questa si apre il campo e poi chiude in avanzamento verso la rete.

15-0 Scambio molto lungo al termine del quale è in rete il tentativo di giocare il rovescio in lungolinea di Sinner.

4-3 Sinner, ottima la spinta con il rovescio e primo game in cui è tutto sommato tranquillo.

40-0 Stavolta è buona la palla corta di Sinner, aiutata da uno scambio giocato molto vicino alla riga.

30-0 Dritto in rete di Bautista Agut.

15-0 Attacca in controtempo Sinner con il dritto e poi difende bene la rete di rovescio.

3-3 Servizio e palla corta di Bautista Agut, Sinner ci arriva, ma non riesce a trovare anche la forza di tirar su la palla.

40-30 Si apre il campo Bautista Agut, ma restituisce l’errore di dritto, stavolta incrociato, a Sinner.

40-15 Se ne va il rovescio di Bautista Agut.

40-0 Buona prima esterna di Bautista Agut, risposta di rovescio lunga di Sinner.

30-0 Si apre bene il campo con il dritto Sinner, ma il lungolinea lo mette appena largo.

15-0 Ci riprova con la palla corta Sinner, ma stavolta non è precisa e Bautista Agut chiude a rete con il dritto.

3-2 Sinner, si viene a prendere il punto a rete l’azzurro con una bella volée bassa di rovescio.

Vantaggio Sinner, prima profonda e al corpo sulla quale è lungo il rovescio di Bautista Agut.

40-40, 2a parità: bella prima esterna e contropiede di dritto di Sinner.

Vantaggio Bautista Agut, palla break: sbaglia il dritto Sinner dal proprio angolo destro, mettendolo in rete.

40-40 Bautista Agut riesce a giocare il dritto nell’angolo sinistro, Sinner non riesce a organizzarsi in tempo. Altro game ai vantaggi.

40-30 Terzo ace di Sinner.

30-30 Altro scambio abbastanza lungo, ma stavolta è Sinner a mettere il rovescio in corridoio.

30-15 Sinner fa correre Bautista Agut da tutte le parti e lo costringe a sbagliare con il dritto in corsa.

15-15 Secondo ace di Sinner.

0-15 Rovescio largo di Sinner dopo il servizio.

2-2 BREAK SINNER! E CON CHE SCAMBIO! Lunghissimo, in cui Jannik gira lo scambio di rovescio lungolinea e poi chiude con la palla corta!

30-40 PALLA BREAK SINNER: Bautista Agut mette appena lungo il dritto.

30-30 Prima esterna e dritto profondo di Bautista Agut, di poco lungo il recupero di Sinner.

15-30 Si ferma sotto il nastro il dritto di Bautista Agut.

15-15 Stavolta trova il vincente lungolinea di dritto Sinner!

15-0 Scambio lungo con Bautista Agut che non concede spazio per avvicinarsi alla riga di fondo a Sinner, il quale sbaglia di dritto in lunghezza. Lo spagnolo ci mette del suo appoggiandosi bene ai colpi, sfruttando la terra.

1-2 Break Bautista Agut, stavolta è il rovescio a tradire in lunghezza Sinner e a fargli perdere la battuta.

Vantaggio Bautista Agut, palla break: Sinner sbaglia con il dritto in uscita dal servizio.

40-40 Buona risposta di Bautista Agut sulla quale Sinner arretra e mette il rovescio in rete.

40-30 Perde il controllo del dritto Sinner alla terza accelerazione.

40-15 Prima esterna e palla corta di Sinner.

30-15 Prima esterna e dritto lungolinea di Sinner.

15-15 Rovescio a metà rete di Sinner.

15-0 Primo ace di Sinner.

1-1 Altro scambio mediamente lungo e lo vince Bautista Agut.

40-15 Risposta di rovescio larga di Sinner.

30-15 Bautista Agut si apre molto bene il campo con il dritto all’incrocio delle righe e chiude col successivo, vano il recupero di Sinner.

15-15 Sbaglia in lunghezza Bautista Agut sulla diagonale del rovescio.

15-0 Spettacolare vincente di dritto di Bautista Agut, che fulmina Sinner con l’incrociato.

1-0 Sinner, servizio e dritto per iniziare bene.

40-30 Buona profondità di Bautista Agut con il dritto, ma Sinner trova un rovescio profondo che coglie di sorpresa lo spagnolo, il quale non trova il campo.

30-30 Dritto incrociato di Sinner che finisce in corridoio.

30-15 Lungo il secondo dritto, in recupero, di Bautista Agut nello scambio.

15-15 Si difende bene sulla diagonale del dritto Bautista Agut e costringe Sinner a forzare in lunghezza, eccessiva.

15-0 Dritto lungo di Bautista Agut.

12:47 Terminato il riscaldamento, si comincia!

12:45 Bautista Agut ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere, lasciando a Sinner l’onere di servire per primo.

12:42 Sinner e Bautista Agut sono in campo, tra pochissimo il palleggio di riscaldamento.

12:40 Intanto sul campo intitolato a Rafael Nadal sono di scena Albert Ramos-Vinolas e Andrey Rublev, il cui vincente giocherà con chi uscirà col sorriso dal match che stiamo per seguire. Il russo ha vinto per 6-4 il primo set e nel secondo è in corso il tie-break.

12:37 Ci sarà il brasiliano Carlos Bernardes come giudice di sedia in questo incontro.

12:33 Il tricolore scende in campo quest’oggi in una mattina in cui dal tennis italiano si sono viste e vissute tante notizie: ora, però, è tempo di ballare tra Spagna e Serbia, visto il confronto sia di Sinner tra poco che di Gianluca Mager contro Alexei Popyrin più tardi, in quella Belgrado dove domani Matteo Berrettini giocherà i quarti di finale con Filip Krajinovic.

12:30 Appena terminato il confronto tra i canadesi, vinto da Auger-Aliassime con un netto 6-2 6-3. Ci avviciniamo ora a Sinner-Bautista Agut.

11:51 Terminato il primo set tra Shapovalov e Auger-Aliassime, con quest’ultimo avanti 6-2 e con un medical time out in corso.

Sinner-Gerasimov – Presentazione

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. In campo ci sono Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, due delle 10 teste di serie rimaste nel tabellone.

Quello tra l’altoatesino e l’iberico somiglia oramai a un classico del 2021, dal momento che i due si sono incrociati già per due volte nel corso di questa prima parte di stagione. Sinner ha vinto entrambi i precedenti, negli ottavi a Dubai e soprattutto in semifinale a Miami, quella rimasta nella memoria per il game finale giocato in maniera impeccabile dall’attuale numero 2 d’Italia.

Il 19° classificato del ranking ATP ha esordito battendo senza troppi problemi il bielorusso Egor Gerasimov, che certo non è un grande interprete della terra rossa, con un 6-3 6-2. Per quel che riguarda invece la testa di serie numero 5 debutto fin troppo favorevole con il connazionale Pablo Andujar, superato con un perentorio 6-4 6-0.

Si prospetta un incontro altamente equilibrato un’altra volta, con una prospettiva che, tabellone alla mano, porta dritti ad Andrey Rublev, ove questi battesse Albert Ramos-Vinolas. Da notare come in questo momento Sinner sia davanti a Bautista Agut nella Race per le Finals di Torino (l’azzurro è settimo, lo spagnolo nono): su questo discorso sarà però meglio tornare dopo il Roland Garros e soprattutto Wimbledon, veri punti di svolta della stagione tennistica.

Il match tra Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut sarà il secondo dalle ore 11:00 sulla Pista (campo in spagnolo) Manolo Santana dopo il derby canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse

CRONACA PREOLIMPICO TENNISTAVOLO