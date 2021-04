LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: attesa per Benedetta Pilato e Federica Pellegrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione gli atleti azzurri sono chiamati ottenere risultati di grande livello per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Anche nel day-3 le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19 (inizio alle 9 e alle 11). Otto le gare in programma, tutte molto interessanti: dalla sfida Ceccon-Sabbioni, il primo già qualificato per Tokyo, il secondo a caccia della seconda qualificazione olimpica, nei 100 dorso maschili, a quella tra Rivolta e Codia, con la possibile intrusione di Burdisso, nei 100 farfalla. Dai 50 rana che vedranno al via un Martinenghi in grandissima forma, fino alla gara dei campionati: i 200 stile libero con un lotto di partenti di altissimo livello che servirà al Dt Butini come prima indicazione per la staffetta 4×200 stile libero.

Si attendono fuochi d’artificio nei 100 rana donne, con Benedetta Pilato, già qualificata, che vuole ribadire la sua leadership, e la sfida non ad armi pari tra una Martina Carraro che va a caccia della qualificazione per Tokyo e una Arianna Castiglioni che è appena uscita dall’incubo Covid e proverà a tenere aperta la porta per un eventuale ripescaggio. C’è Federica Pellegrini che vuole suggellare la sua ottava presenza olimpica nei 200 stile: per lei il tempo limite dovrebbe essere poco più che una formalità. Sfida a due tra Di Liddo e Bianchi nei 100 farfalla, con quest’ultima a caccia della sua quarta qualificazione olimpica e infine Silvia Scalia proverà a staccare il pass per gli Europei nei 50 dorso, che sono il suo territorio di caccia preferito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con la doppia sessione di batterie, mentre le finali sono in programma alle 17.30. Buon divertimento!

