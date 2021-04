Nuoto, Assoluti Riccione oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 1° aprile

Seconda giornata di gare oggi, giovedì 1° aprile, nella piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, sede degli Assoluti 2021 dedicati alla disciplina acquatica per eccellenza.

Un day-2 ricco di spunti con i 200 dorso maschili a dare il via inizio alle danze e Matteo Restivo, primatista italiano della distanza, che ha come obiettivo il pass a Cinque Cerchi. Successivamente gareggerà chi il biglietto per Tokyo l’ha già ovvero Nicolò Martinenghi nei 100 rana, che comunque andrà a caccia di una bella prestazione per avere delle risposte importanti dalla sua preparazione.

A seguire sarà la volta del detentore del primato italiano dei 200 farfalla Federico Burdisso, anch’egli già qualificato nella rassegna a Cinque Cerchi, che vorrà fare bene. I 100 stile libero uomini con il possibile duello tra Alessandro Miressi e Thomas Ceccon, a precedere i 200 rana donne dove Francesca Fangio vorrà superarsi per realizzare il sogno olimpico.

A completamento di questa giornata i 200 farfalla donne, i 100 stile libero donne con Federica Pellegrini come riferimento assoluto, i 100 dorso donne con Margherita Panziera, ieri strepitosa nella doppia distanza e gli 800 stile libero uomini e donne che vivranno di due duelli: Simona Quadarella vs Martina Caramignoli; Gregorio Paltrinieri vs Gabriele Detti. Sarà spettacolo.

GIOVEDI’ 1 APRILE

Le batterie

9:00 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie – Matteo Restivo

9:12 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie – Niccolò Martinenghi

9:22 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie – Federico Burdisso

9:31 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie – Alessandro Miressi, Thomas Ceccon

9:41 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

11:00 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie – Francesca Fangio, Ilaria Scarcella

11:14 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie – Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato, Alessia Polieri

11:24 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie – Federica Pellegrini

11:34 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie – Margherita Panziera

11:55 DONNE 800 m Stile Libero – Serie – Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

Le finali

17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

17:41 DONNE 800 m Stile Libero – Serie

17:52 UOMINI 200 m Dorso – Finale

17:57 DONNE 200 m Rana – Finale

18:08 UOMINI 200 m Farfalla – Finale

18:13 DONNE 100 m Stile Libero – Finale

18:30 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale

18:40 DONNE 200 m Farfalla – Finale

18:50 UOMINI 100 m Rana – Finale

18:55 DONNE 100 m Dorso – Finale

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2021 IN TV

La seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto andrà in scena alle 17.30 live in streaming su federnuoto.it per le eliminatorie e su Rai Sport + HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed interviste di Elisabetta Caporale per le finali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

Foto: OA Sport