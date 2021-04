CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il britannico: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Laslo Djere, che ha eliminato il padrone di casa e wild card Federico Gaio, e John Millman, che ha avuto la meglio al primo turno sull’argentino Federico Coria.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo il giorno di riposo avuto in seguito allo spettacolo offerto contro l’austriaco Dennis Novak, battuto 6-0 6-1 nel primo turno. L’azzurro, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale dell’ATP 1000 di Montecarlo, vuole i quarti di finale del torneo sardo. Il carrarese ha espresso l’obiettivo di voler vincere il torneo sardo e soprattutto di fare bene sulla terra rossa dopo i recenti exploit in top100 e oltreoceano.

Dopo il bye al primo turno, anche la testa di serie #1 del torneo fa il suo ingresso in campo. Daniel Evans è il favorito del torneo e vuole ripartire dopo l’eliminazione all’esordio a Miami contro Frances Tiafoe. Il #32 al mondo in Florida ha ottenuto la finale in doppio in coppia con il connazionale Neal Skupski ripartendo dopo gli ultimi risultati deludenti nonostante un buon inizio di stagione. A gennaio infatti, il britannico ha vinto l’ATP 250 di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle ore 11 sul Campo Centrale di Cagliari per il Sardegna Open. Buon divertimento!

Foto: LaPresse