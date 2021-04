ATP Cagliari, Musetti-Evans: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Daniel Evans al secondo turno del torneo ATP 250 di Cagliari. Il tennista italiano, reduce dalla netta affermazione sull’austriaco Dennis Novak all’esordio sulla terra battuta sarda, incrocerà il fortissimo britannico agli ottavi di finale. Si tratta di un match da urlo per il 19enne, chiamato a fronteggiare l’esperto 30enne in uno scontro generazionale tutto da vivere. L’appuntamento è per giovedì 8 aprile, all’ora di pranzo: attorno alle ore 13.00, subito dopo la contesa tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Hanfmann, in programma a partire dalle ore 11.00.

Il toscano, attuale numero 90 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 32 al mondo e tenterà il colpaccio. Il nostro portacolori è un giovane talento e ha più volte dimostrato di avere le carte in regola per poter battere avversari più alti di lui in classifica. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Evans è la testa di serie numero 1 del tabellone ed è stato esentato dal primo turno. Lorenzo Musetti vuole sognare in un appuntamento casalingo. In palio il quarto di finale contro il vincente di Djere-Millmann.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Musetti-Daniel Evans, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-EVANS, OTTAVO ATP CAGLIARI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 8 APRILE:

12.30/13.00 (circa) Lorenzo Musetti vs Daniel Evans

Secondo incontro dopo Marco Cecchinato vs Yannick Hanfmann, che inizierà alle ore 11.00

MUSETTI-EVANS: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta tv su Supertennis (attenzione alla possibile sovrapposizione col match Fognini-Munar a Marbella).

Diretta streaming su Sky Go, supertennis.tv. Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse