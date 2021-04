LIVE Fognini-Munar, ATP Marbella in DIRETTA: debutto stagionale sulla terra rossa per il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ultimo impegno di Fognini a Miami

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marbella tra Fabio Fognini e lo spagnolo Jaume Munar.

Ci sono due precedenti tra i due giocatori: il primo, agli Australian Open 2019, vide l’iberico costretto al ritiro a metà terzo set dopo aver perso i primi due al tie-break, mentre l’altro, a Buenos Aires, è risultato vittorioso per Munar, in rimonta, per 4-6 6-4 7-5. Questa sarà dunque la seconda volta in cui i due si affronteranno sul rosso. Esordio per il ligure, mentre per il suo avversario c’è stata la vittoria sul qualificato svizzero Henri Laaksonen per 6-4 6-1.

Per entrambi si tratta di un avvicinamento alle fasi più interessanti della stagione rossa, con Fognini che difende il titolo al Masters 1000 di Montecarlo, dal momento che è ancora lui il campione 2019 dopo l’annullamento del 2020. Munar punta invece a risalire la classifica, e quest’anno è già rientrato nei 100 con una vittoria Challenger, due finali e i quarti a Buenos Aires partendo dalle qualificazioni.

A livello di partite con gli italiani, quest’anno Munar ne ha giocate diverse. Le vittorie sono arrivate contro Alessandro Giannessi (due volte, di cui una per ritiro) e Lorenzo Musetti, mentre ha perso proprio la scorsa settimana con Gianluca Mager.

Il match tra Fabio Fognini e Jaume Munar inizierà non prima delle ore 13:30, essendo secondo match sul Centrale dopo Davidovich Fokina-Ivashka. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse