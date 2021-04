La classifica di Lorenzo Musetti nella Race. I punti di distacco da Jannik Sinner

Nel torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria 250) l’azzurro Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale, guadagnando complessivamente 45 punti utili per la Race ATP che qualifica alle Finals del 2021, che si terranno a Torino.

Al momento Musetti è salito a quota 430, issandosi al 19° posto virtuale della Race. La scalata potrebbe proseguire domani, in caso di approdo in semifinale, che lancerebbe l’azzurro alla piazza numero 16, andando a quota 475, dato che il match mette in palio 45 punti per il vincitore.

In caso di approdo in finale Musetti salirebbe invece fino al 13° posto con 535 punti, dato che la vittoria in semifinale ne porta altri 60 in dote, infine in caso di successo finale nel torneo, nella Race ATP del 12 aprile Musetti sarebbe al decimo posto a quota 635, a 360 punti da Sinner, al momento settimo.

Trai primi 20 della Race al momento anche Matteo Berrettini, 14° a quota 495, e Fabio Fognini, 18° con 435 punti.

CLAESSIFICA RACE ATP 8 APRILE 2021

1 Novak Djoković SRB 2140

2 Daniil Medvedev RUS 2130

3 Andrey Rublev RUS 1800

4 Stefanos Tsitsipas GRE 1540

5 Hubert Hurkacz POL 1395

6 Aslan Karatsev RUS 1310

7 Jannik Sinner ITA 995

8 Alexander Zverev GER 935

9 Roberto Bautista Agut ESP 765

10 Alexander Bublik KAZ 630

11 Márton Fucsovics HUN 600

12 Diego Schwartzman ARG 550

13 Grigor Dimitrov BUL 505

14 Matteo Berrettini ITA 495

15 Sebastian Korda USA 495

16 Félix Auger-Aliassime CAN 465

17 Lloyd Harris RSA 457

18 Fabio Fognini ITA 435

19 Lorenzo Musetti ITA 430

20 David Goffin BEL 425

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events