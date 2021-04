Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con i quarti a Cagliari? Montepremi e cifre per la vittoria su Evans

Lorenzo Musetti ha sconfitto Daniel Evans al secondo turno del torneo ATP 250 di Cagliari. L’azzurro si è imposto in tre set sulla terra rossa sarda, al termine di una partita giocata ad altissimi livelli e in cui ha sfoderato buona parte del suo talento. Dopo aver vinto il primo parziale per 6-1, il tennista italiano ha subito il pareggio nel britannico nella seconda frazione, tra l’altro con lo stesso punteggio. Il terzo set è vissuto sullo scambio regolare dei servizi, il toscano ha avuto un match point per chiudere i conti, ma il rivale lo ha trascinato al tie-break.

Tie-break in cui Evans, numero 32 al mondo, ha avuto ben quattro match-point (di cui tre consecutivi), ma il nostro portacolori è stato lucidissimo di mente, li ha annullati e poi si è imposto per 6-1, 1-6, 7-6(8). Il 19enne, attuale numero 90 del ranking ATP, ha liquidato la testa di serie numero 1 del tabellone, ha superato un esame di maturità e si è qualificato ai quarti di finale. Il toscano ora vuole continuare a sognare in grande e, con la top-80 del ranking sempre più vicina, si appresta ad affontare il vincente della contesa tra il serbo Laslo Djere e l’australiano John Millman.

Oggi il nostro portacolori è stato impeccabile sulla terra rossa e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in una competizione casalinga. Ma quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con i quarti di finale al torneo ATP 250 di Cagliari? La vittoria su Daniel Evans gli assicura 13.650 euro. Il conto corrente si arricchirà ulteriormente se dovesse fare ancora più strada nella kermesse: l’approdo in semifinale vale 20.465 euro, il finalista perdente si consolerà con 28.750 euro, mentre il vincitore del torneo intascherà 40.100 euro.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events

