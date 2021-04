CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Sonego e Gilles Simon, valido per il secondo turno dell’ATP 250 di Cagliari.

Dopo gli ottavi di finale raggiunti a Miami, Sonego torna sull’amata terra rossa a distanza di sei mesi. L’ultima partita giocata dal torinese sul mattone tritato fu proprio in Sardegna quando perse in tre set da Jiri Vesely. Il numero 34 del mondo ha cominciato discretamente la stagione con un secondo turno agli Australian Open, un quarto di finale a Montpellier e un buon terzo turno in Florida, dimostrando una discreta continuità di rendimento dopo il grande finale di 2020.

L’azzurro partirà da favorito, ma dovrà prendere con le pinze l’esperto Simon. Il francese ha ritrovato il gusto della vittoria al primo turno, battendo in rimonta il nostro Stefano Travaglia. Poche sono state le partite giocate in questa stagione dal 36enne nativo di Nizza: appena cinque con due successi all’attivo.

Proprio la superficie e lo stato di forma attuale fa pendere il pronostico dalla parte del piemontese: Simon non ha mai brillato particolarmente sul rosso, mentre Sonego è cresciuto su questi campi, dimostrando sempre di avere un’ottima attitudine in queste condizioni di gioco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Sonego e Gilles Simon, valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Cagliari con la cronaca in tempo reale che vi permetterà di seguire la partita punto per punto. Il match fra questi due giocatori è in programma come terzo dalle ore 11.00 sul Campo Centrale dopo Hanfmann-Cecchinato ed Evans-Musetti. La partita avrà inizio verosimilmente attorno alle 15.00, noi ci collegheremo in anticipo per fornirvi aggiornamenti costanti sulle partite che procederanno questo appuntamento. Buon tennis a tutti!

Foto: Lapresse