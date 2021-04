LIVE Musetti-Evans 6-1 1-6 7-6 ATP Cagliari in DIRETTA: proiezione classifica ATP e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! Non perdetevi la sfida tra Lorenzo Sonego e Gilles Simon per continuare a sognare!

15.19 Lorenzo Musetti ha vinto la sfida nonostante i tre break subiti, pur salvando 6 palle break su 9 chance. Il britannico invece ne ha salvate 4/7, perdendo comunque tre volte il turno di servizio. Nel computo totale Musetti ha vinto ben 92 punti contro gli 84 dell’avversario, con quest’ultimo protagonista soprattutto al servizio con il 60% di punti vinti con la prima e il 58% con la seconda. peggio l’azzurro con il 74% di punti vinti con la prima e appena il 35% con la seconda. 3 i doppi falli del britannico, due per l’azzurro: 0 ace totali nel match.

15.16 Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari dove sfiderà uno tra Laslo Djere e John Millman in campo dopo la sfida tra Lorenzo Sonego e Gilles Simon. L’azzurro batte dopo 2 ore e 10 minuti il britannico testa di serie #1 Daniel Evans per 6-1 1-6 7-6(8) al termine di una battaglia clamorosa. L’italiano domina il primo parziale, poi subisce il rientro del britannico che trova la tattica per disinnescare il talento carrarese ma alla fine la spunta con carattere e coraggio annullando 4 match point e vincendo al tie-break. Il classe 2002 è virtualmente #83 al mondo e può sfondare la top80 in caso di semifinali.

FINE TERZO SET

10-8 VITTORIA PAZZESCA DI LORENZO MUSETTI!!!!!!! TIE-BREAK CLAMOROSO A CAGLIARI!

9-8 In rete la risposta di diritto di Evans!!!!

8-8 Grandissima prima di Musetti: MATCH INFINITO!

8-7 MATCH POINT EVANS! Grande prima del britannico.

7-7 DI POCHISSIMO FUORI IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI!

7-6 MATCH POINT MUSETTI! L’AZZURRO PIAZZA IL SERVIZIO VINCENTE.

6-6 CHE PUNTO HA FATTO MUSETTI?!!!! L’AZZURRO PIAZZA UNA SMORZATA PAZZESCA CON IL DIRITTO! Punto dominato dal #90 al mondo dopo la seconda e il diritto lungolinea ad aprirsi il campo.

6-5 EVANS NON CHIUDE SOTTORETE E PASSANTE DI ROVESCIO DELL’AZZURRO!

6-4 Servizio e diritto di Evans: soluzione in corridoio.

3-6 TRE MATCH POINT EVANS! Risposta pazzesca del britannico.

3-5 Musetti di tocco di apre il campo e chiude con una smorzata.

5-2 LUNGO IL PASSANTE DI MUSETTI! Che peccato: Evans era alle corde sottorete.

4-2 MINI-BREAK MUSETTI! LOB PAZZESCO IN RECUPERO DELL’AZZURRO!

1-4 Si carica l’azzurro che ottiene il primo punto del tie-break.

0-4 Risposta profonda di Evans: in ritardo l’azzurro.

3-0 Scappa via il lob di rovescio di Musetti dopo la difesa sottorete di Evans.

2-0 Altro serve&volley di Evans che non cambia strategia.

0-1 Mini-break di Evans: non il miglior modo di cominciare…

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Partita pazzesca a Cagliari: Evans si è salvato annullando una chance per chiudere il match.

AD-40 Altra ottima prima di Evans.

40-40 FUORI DI POCHISSIMO IL DIRITTO IN PASSANTE DI MUSETTI! Che coraggio di Evans che attacca la rete.

30-40 MATCH POINT MUSETTI! ALTRO DOPPIO FALLO!

30-30 DOPPIO FALLO EVANS! Chance per l’azzurro.

30-15 Evans si difende benissimo sottorete e chiude con la volée di diritto sul passante dell’azzurro.

15-15 Bravissimo l’azzurro che mette all’angolo l’avversario dal lato del rovescio e chiude con il diritto diagonale.

15-0 Scappa via il diritto in passante dell’italiano.

6-5 MUSETTI SHOW IN RECUPERO! Scatto in avanti e chiusura con lo smash: tie-break assicurato.

40-15 Scappa via il rovescio di Musetti.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 L’azzurro gioca ancora in maniera profonda da fondocampo con il rovescio e manda fuori giri l’avversario.

15-0 CHE PASSANTE LUNGOLINEA DI MUSETTI! Punto pazzesco dell’azzurro da fondocampo.

5-5 Musetti perde uno scambio durissimo: momenti cruciali del match.

40-15 Scappa via il diritto in risposta di Musetti che prova il passante sulla discesa a rete del britannico.

30-15 Serve&volley con la volée di rovescio di Evans.

15-15 Musetti aumenta il ritmo da fondocampo e trova il rovescio lungolinea vincente.

15-0 Prima esterna del britannico.

5-4 Bravissimo Musetti che annulla chance di break e adesso la pressione su Evans.

AD-40 Ottima prima e diritto di Musetti.

40-40 CHE PASSANTE DI MUSETTI CON IL DIRITTO! L’azzurro chiama l’avversario a rete con una smorzata deliziosa.

40-AD ALTRA CHANCE PER EVANS! Rovescio lungo di Musetti.

40-40 EVANS GRAZIA MUSETTI! Diritto in corridoio del britannico da buona posizione.

30-40 PALLA BREAK EVANS! SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI MUSETTI!

30-30 Musetti prova a muovere l’avversario ma Evans riesce ancora ad attaccare la rete e chiude con la volée di diritto.

30-15 Gran passante di diritto di Musetti sulla discesa a rete di Evans.

15-15 Gran volée di rovescio di Evans sulla smorzata di Musetti.

15-0 Rovescio in corridoio di Evans.

4-4 Musetti troppo distante dal campo: set tiratissimo a Cagliari.

40-30 Risposta profonda dell’azzurro che scaccia via Evans.

40-15 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro dopo aver dominato la diagonale.

40-0 In corridoio il rovescio in passante di Musetti.

30-0 Serve&volley di Evans e volée di diritto vincente.

15-0 Buona prima di Evans.

4-3 Si carica Musetti! L’azzurro resta avanti nel terzo set!

AD-40 Serve&volley di Musetti sotto gli occhi di Filippo Volandri.

40-40 Evans attacca la rete e chiude con lo smash dopo il lob a volo dell’azzurro.

40-30 Gran passante con il rovescio di Musetti.

30-30 Evans non trova il campo con la volée di diritto.

15-30 DI POCO LARGO IL DIRITTO IN RECUPERO DI MUSETTI! Grande attacco con la volée di Evans.

15-15 Si ferma in rete il back di rovescio del britannico.

0-15 Ottima risposta di diritto di Evans.

3-3 Evans trova un’altra grande prima e si carica: equilibrio a Cagliari.

40-30 Evans attacca la rete e chiude con la volée di diritto.

30-30 ALTRA GIOCATA PAZZESCA DI MUSETTI CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA! Altro angolo intercettato dall’azzurro.

30-15 Si scalda il match con una serie di proteste di Evans per delle chiamate dubbie: intanto altra volée vincente del britannico.

15-15 Serve&volley di Evans con la volée di rovescio.

0-15 CHE PUNTO DI MUSETTI!!!!!! DA IMPAZZIRE L’AZZURRO CON IL DIRITTO IN RECUPERO! Dopo due lob, il #90 al mondo passa Evans.

3-2 Musetti vince a zero il proprio turno di servizio.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 SMORZATA DI MUSETTI! Che rovescio lungolinea dell’azzurro ad aprirsi il campo.

15-0 Buona prima di Musetti.

2-2 Alla fine Evans se la cava dopo un gioco durissimo chiudendo a rete con la volée di rovescio.

AD-40 Gran prima di Evans.

40-40 ALTRO PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI! Colpo da lontanissimo sulla discesa a rete di Evans.

AD-40 Di poco fuori il diritto di Musetti.

40-40 ROVESCIO PAZZESCO IN ALLUNGO DI MUSETTI! Gran diagonale sulla smorzata in recupero di Evans.

AD-40 DI POCO LUNGO IL DIRITTO DI MUSETTI! L’azzurro prova a riprendere il pallino del gioco in mano.

40-40 Prontamente annullata da Evans al servizio.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Questa volta il passante arriva dopo la discesa a rete del britannico.

30-30 DI POCO FUORI IL PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI MUSETTI!

15-30 Serve&volley di Evans: il britannico chiude con la volée di rovescio.

0-30 Buona risposta di diritto diagonale dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda di diritto di Musetti: in ritardo Evans in uscita dal servizio.

2-1 Scappa via il diritto di Evans che prova ad attaccare ma il nastro spedisce in corridoio la soluzione.

40-30 Servizio e diritto dell’azzurro: altra difesa in rete di Evans.

30-30 Grande scambio costruito da Musetti ma scappa via il lob dopo il recupero sottorete con la volée di diritto di Evans.

30-15 Risposta lungolinea di Evans.

30-0 Ottima prima di Musetti.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurro: si ferma sul nastro il passante di Evans.

1-1 Altra risposta errata di Musetti e parità nel terzo parziale.

40-15 Ottima prima di Evans.

30-15 Servizio e diritto del britannico.

15-15 SMORZATA DI MUSETTI SUL NASTRO! L’azzurro prova la giocata con il diritto.

0-15 Ottima risposta di Musetti con il diritto diagonale.

1-0 Servizio a zero dell’azzurro.

40-0 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI! L’azzurro ottiene il vincente sulla discesa a rete di Evans.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Musetti.

INIZIO TERZO SET

14.02 Secondo set completamente diverso per Musetti dopo un primo parziale giocato in maniera perfetta. Il britannico vince il parziale per 6 giochi a 1 dopo aver dominato in termini di gioco e aggressività, non dando punti di riferimento all’italiano apparso spaesato.

FINE SECONDO SET

1-6 SECONDO SET EVANS! Il britannico conquista il secondo parziale.

40-15 DUE SET POINT EVANS!

30-15 Diritto in risposta in rete di Musetti.

15-15 Musetti ha perso ritmo da fondocampo: altro diritto in rete.

0-15 In rete la volée di Evans che attacca ancora a seguire il servizio.

1-5 ALTRO BREAK EVANS! il britannico serve per il secondo set dopo l’ennesimo errore di Musetti.

15-40 DUE PALLE BREAK EVANS! Serve&volley fallito di Musetti sulla smorzata di Evans.

15-30 In rete il diritto di Evans dopo il diritto inside-out di Musetti.

0-30 Errore di diritto di Musetti a campo aperto.

0-15 Ottima risposta profonda di Evans.

1-4 BREAK MUSETTI! Si sblocca l’azzurro dopo un ottimo passante sui piedi del britannico.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI!

0-30 GRAN PASSANTE DELL’AZZURRO! Diritto vincente dopo l’attacco e la discesa a rete di Evans.

0-15 Ottimo recupero di Musetti sulla smorzata di Evans e chiusura a rete.

0-4 CONTROSMORZATA DI EVANS! ALTRO BREAK DEL BRITANNICO!

40-AD PALLA BREAK EVANS! Passaggio a vuoto per Musetti.

40-40 Dopo due chiamate annullate sulla prima, arriva la risposta di rovescio vincente di Evans.

40-30 Risposta profonda di diritto di Evans: Musetti lento in uscita.

40-15 Prima esterna dell’azzurro.

30-15 Servizio e smorzata a seguire di un diritto diagonale ad aprirsi il campo.

15-5 Risposta di rovescio in passante di Evans.

15-0 Buona prima di Musetti.

0-3 Altro gioco durissimo vinto da Evans che annulla anche due palle break e conferma il break.

AD-40 Evans attacca ancora la rete e chiude con la volée di diritto.

40-40 Serve&volley sulla seconda di Evans ma il passante di diritto di Musetti si ferma sul nastro.

30-40 Attacco docile di diritto dell’azzurro e passante di rovescio di Evans: lunga la volée di Musetti.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! Gran diritto in spinta dell’italiano.

15-30 Gran smorzata di rovescio di Musetti che mette in difficoltà il britannico.

15-15 Scappa via il diagonale di diritto di Musetti dopo il back di Evans.

0-15 Lungo il diritto di Evans dal centro del campo.

0-2 BREAK EVANS! Gran game giocato in risposta di Evans che attacca con il diritto diagonale e chiude con lo smash.

30-40 Prima centrale e gran smorzata di Musetti.

15-40 Scappa via il diritto di Evans sulla seconda di Musetti.

0-40 TRE PALLE BREAK! PRESSIONE EVANS E DOPPIO FALLO

0-30 Musetti in difficoltà con la seconda: gran diritto di Evans.

0-15 Evans super aggressivo in risposta con la smorzata e chiude a rete con la volée di rovescio.

0-1 Evans prova ad anticipare le mosse di Musetti e attaccare costantemente.

40-15 Buona prima di Evans.

30-15 Serve&volley di Evans che chiude con la demi-volée di rovescio.

15-15 CHE SCAMBIO! IL MIGLIORE DEL MATCH! Di poco lungo il lob di rovescio di Musetti dopo aver dominato lo scambio e aver chiamato l’avversario con la smorzata e il colpo a volo da metà campo.

0-15 Risposta profonda di diritto di Musetti e chiusura lungolinea.

INIZIO SECONDO SET

13.28 Lorenzo Musetti vince il primo parziale dominando in 24 minuti il #1 del seeding Dan Evans. Primo set conquistato per 6 giochi a 1 grazie a un gioco variegato e sempre costante che gli hanno permesso di strappare due volte il servizio e annullare due chance di break.

FINE PRIMO SET

6-1 LORENZO MUSETTI CONQUISTA IL PRIMO SET!

40-0 TRE SET POINT MUSETTI!

30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro: troppo lontano Evans dalla riga di fondo.

15-0 Ottima prima di Musetti.

5-1 Primo gioco vinto da Evans dopo una buona smorzata di rovescio.

40-15 Musetti prova a sorprendere l’avversario scendendo a rete dopo il rovescio diagonale ma la volée termina in rete.

30-15 Largo il diritto di Musetti sul diritto diagonale del britannico.

15-15 Scappa via il rovescio di Evans sulla diagonale imposta da Musetti.

15-0 Lunga la risposta di diritto dell’azzurro.

5-0 Servizio e diritto e break confermato: Musetti perfetto.

AD-40 SMORZATA DELIZIOSA DI MUSETTI! Gran back di rovescio dopo aver spinto sul lungolinea.

40-40 SERVE&VOLLEY PAZZESCO DI MUSETTI!

30-40 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del britannico dopo un buon attacco e chiusura a rete di Musetti.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK EVANS! Diritto in rete di Musetti che aveva provato a variare nello scambio.

15-30 Attacco leggero di rovescio di Musetti e passante vincente di diritto di Evans.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Dominio di Musetti sulla diagonale di rovescio ma poi termina in lungolinea il cambio di direzione.

4-0 DOPPIO BREAK MUSETTI MA CHE PUNTO HA GIOCATO?! Evans attacca la rete dopo un bolide, non chiude su due smash e alla fine sbaglia con lo smash.

30-40 Si ferma sul nastro il diritto in recupero dell’azzurro dopo un gran diritto diagonale di Evans.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! Passante pazzesco di rovescio e chiusura con il diritto.

15-30 CHE ROVESCIO DI MUSETTI! Lungolinea pazzesco dell’azzurro.

15-15 Doppio fallo di Evans.

15-0 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.

3-0 Game veloce di Musetti che conferma il break.

40-15 Slice velenoso di Musetti ma termina in corridoio.

40-0 Altro rovescio sbagliato da Evans questa volta da ottima posizione.

30-0 Musetti domina da fondocampo: in difficoltà Evans sul rovescio.

15-0 Gran smorzata di diritto di Musetti dopo aver allontanato Evans dalla riga di fondo.

2-0 BREAK MUSETTI! CHE INIZIO DELL’ITALIANO! Tante variazione di Musetti ed errore di Evans con il diritto.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI! Brutto diritto del britannico.

0-30 Gran risposta profonda di rovescio di Musetti che guadagna il campo e vince la diagonale.

0-15 Scappa via il diritto dal centro del campo di Evans.

1-0 CHE RECUPERO DI MUSETTI! Gran diritto fuori dal campo dell’azzurro e primo game vinto.

40-30 Evans attacca in risposta: scappa via il passante dell’azzurro.

40-15 Buona prima dell’azzurro.

30-15 Si ferma sul nastro il back di rovescio in avanzamento di Evans.

15-15 Servizio e diritto di Musetti che non colpisce bene ma trova un gran lungolinea.

0-15 Scappa via il rovescio dell’azzurro sulla diagonale comandata da Evans.

0-0 Si comincia a Cagliari! Batte Musetti.

INIZIO PRIMO SET

13.02 Match che interessa anche a Lorenzo Sonego considerando che il piemontese è al 33° posto mentre l’inglese al 32°. Tanti tennisti in pochi punti: obiettivo top80 invece per l’azzurro.

13.00 Lorenzo Musetti vuole prepararsi al meglio per la stagione sul rosso, magari vincendo il torneo come da lui stesso dichiarato. L’azzurro ha ricevuto una wild card per l’ATP 1000 di Montecarlo.

12.58 Al via il riscaldamento!

12.57 Mohamed Lahyani arbitra la sfida sul Campo Centrale.

12.56 Giocatori scesi in campo ora; esordio per la testa di serie #1 del torneo sardo.

12.54 Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver incantato nel primo turno contro l’austriaco Dennis Novak vincendo per 6-0 6-1 in un match perfetto.

12.52 Nell’altro torneo ATP 250 in corso a Marbella, in Andalucia, oggi scenderanno in campo Fabio Fognini, come WC e #2 del seeding, contro Jaume Munar e Gianluca Mager contro Casper Ruud.

12.50 I fratelli romani si giocano un posto in semifinale sul campo 14 sardo e a seguire tornerà in campo Simone Bolelli in coppia con Andres Molteni. Come terzo match in programma, giocheranno anche Marco Cecchinato e Stefano Travaglia.

12.48 Ma non solo perché anche i fratelli Berrettini sono in campo in Sardegna e sono sul 5-6 contro la coppia formata da Huey e Nielsen.

12.46 Giornata ricca di italiani nel circuito ATP: tra poco infatti comincerà il primo confronto di sempre tra Musetti ed Evans mentre a seguire giocheranno Gilles Simon e Lorenzo Sonego.

12.44 Si è appena conclusa infatti la prima partita del giorno sul Campo Centrale del Sardegna Open tra Marco Cecchinato e Yannkick Hanfmann: l’azzurro è uscito di scena perdendo 5-7 1-6.

12.42 Comincia definitivamente la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021.

12.37 Il match inizierà al termine della sfida tra Cecchinato e Hanfmann. L’italiano è sotto per 5-7, 1-4.

12.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Musetti-Evans, ottavi di finale dell’ATP di Cagliari.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il britannico: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Laslo Djere, che ha eliminato il padrone di casa e wild card Federico Gaio, e John Millman, che ha avuto la meglio al primo turno sull’argentino Federico Coria.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo il giorno di riposo avuto in seguito allo spettacolo offerto contro l’austriaco Dennis Novak, battuto 6-0 6-1 nel primo turno. L’azzurro, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale dell’ATP 1000 di Montecarlo, vuole i quarti di finale del torneo sardo. Il carrarese ha espresso l’obiettivo di voler vincere il torneo sardo e soprattutto di fare bene sulla terra rossa dopo i recenti exploit in top100 e oltreoceano.

Dopo il bye al primo turno, anche la testa di serie #1 del torneo fa il suo ingresso in campo. Daniel Evans è il favorito del torneo e vuole ripartire dopo l’eliminazione all’esordio a Miami contro Frances Tiafoe. Il #32 al mondo in Florida ha ottenuto la finale in doppio in coppia con il connazionale Neal Skupski ripartendo dopo gli ultimi risultati deludenti nonostante un buon inizio di stagione. A gennaio infatti, il britannico ha vinto l’ATP 250 di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle ore 11 sul Campo Centrale di Cagliari per il Sardegna Open. Buon divertimento!

Foto: LaPresse