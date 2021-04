CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.31 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Djere finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con la semifinale che opporrà Lorenzo Sonego a Taylor Fritz. Rimanete su OA Sport per interviste, commenti e analisi. A presto!

18.30 Djere affronterà in semifinale il vincente del match che si giocherà fra poco fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff.

18.29 Non ha servito male oggi Musetti: 82% di prime in campo con il 59% di punti vinti. Il problema sono stati i tanti gratuiti commessi con il dritto. Il serbo è stato molto bravo ad annullare ben 8 palle break delle 11 concesse.

18.27 Può uscire comunque a testa alta l’allievo di Simone Tartarini che otterrà il suo best ranking al numero 84 dopo questo torneo e la prossima settimana potrà fare una grande esperienza di crescita nel Masters 1000 di Montecarlo.

18.25 Si conclude la corsa di Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cagliari. Il giocatore toscano ci ha provato in tutti i modi in una giornata non particolarmente positiva, ma non è riuscito a scardinare un solido Djere che ha fatto la differenza con i cinque giochi consecutivi vinti allo 0-1 del terzo set.

FINISCE QUI! LASLO DJERE BATTE IN BATTAGLIA LORENZO MUSETTI 6-4 4-6 6-2 ED APPRODA IN SEMIFINALE.

A-40 Rimane a mezz’aria la risposta di Musetti. Quarto match point per Djere.

40-40 Esce di poco la volée di Djere dopo al servizio.

A-40 Preme Djere con il rovescio lungolinea e si prende il terzo match point.

40-40 Un’ottima prima esterna per il serbo.

40-A Un altro doppio fallo per Djere! Quinta palla break per Musetti!

40-40 Fino alla fine non molla Lorenzo! Finisce per sbagliare Djere con il rovescio.

A-40 Sbaglia un altro dritto Musetti. Secondo match point in favore del serbo.

40-40 Serve una grande prima esterna Djere che comanda lo scambio manovrando in sicurezza.

40-A Doppio fallo per Djere! Quarta palla break per Musetti per tornare in corsa.

40-40 SCAMBIO PAZZESCO! Musetti tiene botta sulla diagonale del rovescio e non ne vuole sapere di mollare.

A-40 Un’altra grande prima per Djere. Match point per il serbo.

40-40 Serve la prima Djere e può comandare lo scambio sin dal primo colpo.

40-A Un’altra palla break per Musetti! Sbaglia il rovescio lungolinea Djere.

40-40 Largo di un soffio il dritto con effetto a rientrare giocato da Musetti.

30-40 Il nastro colpito da Djere mette fuori tempo Musetti che sbaglia l’accelerazione con il rovescio.

15-40 Sbaglia il dritto in cross Djere! Musetti ha due palle break per provare a rientrare in partita!

15-30 Djere attacca e sposta Musetti, ma alla fine sbaglia il diritto risolutivo.

15-15 Vola via la risposta bloccata con il rovescio.

0-15 Splendida risposta di Musetti che spolvera la riga. Bisogna provarci fino in fondo.

2-5. Musetti quantomeno allunga il match e prova a non mollare, anche se ci sono ben due break da recuperare.

40-15 Accorcia Musetti in difesa, ma Djere non ne approfitta mandando in corridoio l’attacco.

30-15 Stecca completamente col dritto il serbo.

15-15 Estremamente reattivo Djere in risposta.

15-0 Buona prima per Musetti.

1-5. Il serbo piazza il quinto game consecutivo nonostante un doppio fallo e si mette in una posizione vantaggiosa.

40-30 Trova la riga sulla prima di servizio il serbo.

30-30 Va completamente fuorigiri col dritto Musetti dopo aver spinto a lungo in questo scambio.

15-30 Doppio fallo Djere da destra.

15-15 Accorcia troppo in difesa il carrarino.

0-15 Dritto terrificante di Musetti! Djere non contiene!

1-4 BREAK DJERE! Il serbo giocando alla grande questo game scappa via e si prende il doppio break di vantaggio nel set decisivo. La strada si fa molto in salita per il 19enne di Carrara.

15-40 PUNTO STRAORDINARIO VINTO DA DJERE! Ci ha provato in tutti modi a difendersi l’azzurro, ma il serbo ha disegnato letteralmente il campo.

15-30 Non calcola bene la lunghezza del dritto Musetti che ora deve stare attento.

15-15 Risponde bene Djere che manda indietro Musetti e può chiudere con il dritto in avanzamento.

15-0 ROVESCIO IN DIAGONALE SPETTACOLARE! Djere rimane fermo su questa splendida soluzione.

1-3. Djere tiene il servizio con relativa facilità. Ancora il tempo per recuperare c’è, ma Lorenzo deve rimanere attaccato alla partita.

0-15 Aveva gestito bene Musetti lo scambio con il rovescio, ma l’ultimo lungolinea si perde in corridoio di poco.

30-15 Perde malamente il rovescio Musetti mentre stava provando a variare.

15-15 Concede qualcosa Djere con il dritto.

15-0 Arriva in corsa sul rovescio Musetti e non riesce a giocare in campo il recupero.

1-2 BREAK DJERE. Ancora una volta è il dritto a tradire Musetti nel momento del bisogno. Il toscano si ritrova ad inseguire anche in questo terzo e decisivo set.

30-40 Arriva con anticipo sulla palla corta Djere che gioca bene il recupero e si prende la palla break.

30-30 Ottima prima di servizio da sinistra. Importante in questa situazione.

15-30 Attacco debole di Djere sul rovescio di Musetti che lo infila con il passante.

0-30 Perde campo sul rovescio in controbalzo Musetti e Djere può gestire chiudendo con il dritto.

0-15 Rimbalza male il rovescio di Djere e Musetti non riesce ad organizzarsi al meglio.

1-1. Djere chiude con una grande prima e risolve il primo turno di servizio del terzo ai vantaggi.

A-40 Scappa via di un soffio il rovescio a Musetti.

40-40 Altro errore per Djere che è messo sotto pressione dalla buona risposta dell’italiano.

40-30 Trova la riga con la risposta il giocatore di Carrara.

40-15 Si costruisce bene il punto Djere per poi chiudere con il dritto.

30-15 Buona prima e dritto lungolinea fulminante.

15-15 Bruttissimo errore di Djere! Schiaffo al volo giocato molto lontano dalla rete che finisce in corridoio.

15-0 Non interpreta al meglio una traiettoria maligna giocata da Djere con il rovescio Musetti.

1-0. Chiude il primo gioco con un rovescio stupendo Musetti che si carica.

40-30 Non passa il rovescio tagliato di Djere! Palla dell’1-0 per Musetti.

30-30 Troppo lontano dalla palla Musetti con il dritto: la palla vola fuori di due metri.

30-15 Affossa la risposta il serbo.

15-15 E’ largo di un soffio il dritto in fase di impostazione del serbo.

0-15 Che fiammate di dritto ha tirato Djere. Due bordate allucinanti.

17.40 Come era accaduto sei mesi fa nello scorso Sardegna Open, è il terzo set a decidere l’incontro.

17.39 Eccezionale Musetti a trovare una reazione di carattere proprio nel momento del bisogno: l’allievo di Simone Tartarini subisce due controbreak, ma ha la forza di rispondere alla grande nel decimo gioco e di vincere meritatamente il secondo parziale, nel quale ha sempre comandato.

6-4 SET MUSETTI!!! SI VA AL TERZO!!

15-40 Attacca Musetti senza esagerare prendendosi la rete e il recupero di Djere se ne va. Altri due set point.

15-30 Colpisce male con il dritto il serbo, ma riesce comunque a spostare il suo avversario.

0-30 DOPPIO FALLO DI DJERE! REGALO IN QUESTO MOMENTO!

0-15 Vola via il rovescio di Djere dopo uno scambio prolungato. Ci deve credere ora il toscano.

5-4 BREAK DJERE. Il serbo sfrutta i numerosi regali di Musetti con il dritto e rimane in lizza per il secondo parziale. Ancora c’è da soffrire per il tennista italiano in questo set.

15-40 Un altro errore di dritto in uscita dal servizio. Djere ha due palle per rientrare in corsa.

15-30 Si ritrova la palla addosso Musetti sul rovescio. Deve stringere i denti ora l’azzurro.

15-15 Altra palla corta e poi passante splendido su un attacco tenero di Djere.

0-15 Non passa la smorzata tentata da Musetti.

5-3. Djere riesce a tirarsi fuori da una situazione complessa e ad annullare un set point. Il carrarese serve ora per portare la partita al terzo.

A-40 Colpisce in maniera sporca il dritto l’azzurro.

40-40 Pulisce la riga sulla prima di servizio il serbo.

40-A Si perde il rovescio di Djere! Arriva il set point per Musetti per trascinare tutto al terzo.

40-40 SMORZATA SOPRAFFINA DI MUSETTI! Nonostante il forte vento trova una soluzione in drop shot che non permette il recupero alla disperata a Djere.

40-30 Serve bene ad uscire il giocatore di Senta.

30-30 Rimbalza bassissimo il rovescio di Djere che non permette la difesa a Musetti.

15-30 Un paio di rovesci tagliati mandano fuori ritmo Djere che sbaglia ancora di rovescio.

15-15 Risposta splendida di Musetti che trova un angolo molto acuto.

15-0 Sale bene col dritto Djere dopo un’ottima prima.

5-2 MUSETTI! Tiene bene il servizio il toscano che si garantisce la possibilità di andare a servire per chiudere il secondo parziale.

40-15 Grande risposta e dritto terrificante a tutto braccio da parte del serbo.

40-0 Non passa la difesa di Djere dopo un dritto carico dell’azzurro.

30-0 Vento fortissimo in questo punto con Musetti che riesce a giocare un attacco in back, provocando l’errore del serbo.

15-0 Sbaglia Djere in situazione difensiva.

4-2 BREAK MUSETTI! Doppio fallo per Djere che regala due punti dal 30-30. L’azzurro ritrova il break di vantaggio e ora può di nuovo effettuare lo strappo.

30-40 REGALA DJERE DOPO UNA RISPOSTA CORTA DI MUSETTI! Palla break per Lorenzo!

30-30 Noooooo! Sbaglia il dritto Musetti dopo aver attaccato per tutto lo scambio. Che difesa da parte di Djere.

15-30 Rimane troppo corto il dritto a Musetti: può attaccare ed incidere il serbo.

0-30 Grande risposta di Musetti! Djere non riesce a giocare in posizione solida il rovescio.

0-15 Scambio giocato molto bene da Musetti che trova profondità nei suoi colpi e alla fine il serbo è costretto a cedere.

3-2 BREAK DJERE. Brutto game giocato da Musetti che si fa rimontare dal 30-0 gestendo piuttosto male un paio di punti. Il serbo con il servizio può rimettere in piedi la situazione.

30-40 Un altro gratuito in uscita dal servizio decisamente evitabile. Palla del controbreak per il serbo.

30-30 Un altro brutto errore commesso col dritto a rimbalzo da parte del toscano che deve mantenere alta la concentrazione.

30-15 Impatta malissimo il dritto Musetti col la palla che finisce sui teloni.

30-0 Altro dritto lungolinea di pregevole fattura.

15-0 Dritto sulla riga di Musetti sull’inside-in. Sta aumentando la precisione dei colpi dell’azzurro.

3-1. Si sblocca il serbo nel secondo set con un buon turno di servizio. Deve inseguire però il numero 57 del mondo.

40-15 Pulisce la riga con la prima e chiude con lo smash a rimbalzo Djere.

30-15 Ancora bravo Musetti ad offendere dopo la risposta e a chiudere con lo sventaglio di dritto.

30-0 Grande volée di Djere su una buona difesa da parte di Musetti.

15-0 Gestione perfetta del punto da parte di Djere che prende campo colpo dopo colpo e chiude con lo smash.

3-0. Tiene bene il servizio il carrarese che adesso sembra tornato positivo anche con l’atteggiamento. La partita è ancora in discussione e può girare!

40-15 Prima solida e due palle per scappare 3-0.

30-15 Il back di Musetti prende la riga e si ferma lì. Rimbalzo pessimo e il serbo non riesce a caricare il colpo.

15-15 Risposta sontuosa con il rovescio da parte di Djere.

15-0 Continua a sbagliare qualcosa di troppo il serbo.

2-0 BREAK MUSETTI! Gran game giocato dal toscano che mette pressione al suo avversario, restando aggressivo per tutto il gioco.

15-40 ERRORACCIO DI DJERE! Dritto che praticamente non parte dopo il servizio. Due palle break per Musetti.

15-30 Resta con i piedi vicino al campo Musetti mettendo pressione sul suo avversario con un dritto carico e profondo. Ci prova adesso l’azzurro!

15-15 Terzo doppio fallo nel match per il tennista di Senta.

15-0 Prima solida per Djere.

1-0. Buona partenza per l’azzurro nel secondo set: bravo a cavarsela dal 30-30 con due ottimi punti. Provvidenziale partire con il piede giusto e mettersi alle spalle il primo set.

40-30 Dritto incisivo in uscita dal servizio.

30-30 Musetti gioca un gran serve and volley, ma Djere arriva in corsa e gioca un passante incredibile.

30-15 Trova l’incrocio delle righe con il dritto Musetti per ottenere il punto.

15-15 Non chiude il punto con il rovescio Musetti e Djere recupera campo.

15-0 Parte con una buona prima Musetti nel secondo set.

16.54 Non è bastato all’azzurro servire l’81% di prime in campo: Djere ha servito alla grande soprattutto con la prima (76% di punti vinti con il primo servizio).

16.52 Un vero peccato per Musetti che perde la battuta nel settimo gioco giocando male due punti. Per il resto c’è stato un sostanziale equilibrio in questo primo parziale, con la partita che è girata su pochissimi punti, sui quali Djere si è fatto trovare più pronto.

6-4 DJERE! IL SERBO SI PRENDE IL PRIMO SET.

40-0 Larga di poco il dritto d’attacco di Musetti. Altri tre set point in favore del serbo.

30-0 Non rimane in campo il rovescio in contenimento di Musetti.

15-0 Comincia alla grande Djere trovando la riga sulla prima di servizio.

4-5 ACE DI MUSETTI A CHIUDERE IL GAME! Bravo l’azzurro a non cedere in questo primo parziale e ad annullare ben tre set point. Djere andrà a servire per il set dopo il cambio di campo.

A-40 Il nastro rallenta l’attacco di Djere e Musetti gioca una smorzata splendida.

40-40 Grande prima di servizio ad annullare il terzo set point.

40-A Stecca il rovescio Musetti da lontano. Molto nervoso il carrarino che deve scrollarsi di dosso un po’ di negatività.

40-40 GRANDE DIFESA DI MUSETTI! Djere aveva ancora preso l’iniziativa, ma l’azzurro riesce a resistere e alla fine è il serbo a sbagliare di rovescio.

30-40 Buona prima e dritto al volo ad annullare il primo.

15-40 Da lontano Djere trova un grande angolo col dritto che costringe Musetti ad una difesa impossibile. Due set point in favore del serbo.

15-30 Il recupero di Djere sulla smorzata di Musetti non passa.

0-30 Si ritrova lontano dalla palla Musetti che adesso è sotto pressione. Il serbo è a due punti dal set.

0-15 Risposta vincente da parte di Djere.

3-5. Spinge bene Djere che sta gestendo bene questo break di vantaggio, riuscendo a giocare con una certa freddezza i momenti decisivi.

A-40 Gioca a tre metri dal campo Musetti che è in balia della manovra offensiva del suo avversario che lo costringe a difese complicate e dispendiose sul piano energetico.

40-40 Di contro il serbo commette il secondo doppio fallo per allungare il game.

A-40 Altra grande prima per Djere in un momento focale.

40-40 Si alza il vento durante lo scambio e Djere finisce per sbagliare con il rovescio mentre si stava scambiando.

40-30 Di un soffio lunga la risposta del toscano.

30-30 Trova una profondità estrema Musetti con il suo rovescio e il serbo stecca.

30-15 Risposta carica e profonda che Djere non riesce a leggere.

30-0 Sbaglia col dritto Musetti da fondocampo. Deve ripartire l’azzurro dopo che il set ha preso una brutta piega.

15-0 Avanza Djere vedendo Musetti lontano dal campo e chiude con una volée docile.

Musetti si è preso anche il warning per una pallata tirata fuori dallo stadio.

3-4 BREAK DJERE. Alla terza opportunità il serbo strappa la battuta a Musetti che ha sbagliato troppo il questo game. Adesso il carrarino deve ripartire e resettare questo passaggio a vuoto.

30-40 Smorzata precisa, ma il lob al volo termina lungo di pochissimo. Palla break in favore del serbo.

30-30 Secondo doppio fallo della partita di Musetti che si lascia andare ad un piccolo gesto di stizza.

30-15 Perde il controllo del rovescio il serbo nel cuore dello scambio.

15-15 Continuano le difficoltà di Djere in risposta sul rovescio.

0-15 Colpisce male Musetti in uscita dal servizio.

3-3. Esce di un soffio l’ultimo rovescio di Musetti. Djere annulla un paio di palle break, ma le annulla alla grande e riesce ad agganciare il suo avversario.

A-40 Prima di servizio efficace e dritto in contropiede vincente.

40-40 Ottima prima carica esterna di Djere che non permette di rispondere all’azzurro.

40-A Splendido rovescio con taglio esterno di Musetti con Djere che non trova gli appoggi da posizione decentrata. Altra palla break per Musetti.

40-40 Servizio al centro e chiusura col dritto: molto freddo il serbo.

30-40 Il nastro porta via la palla di Djere! Palla break in favore di Musetti.

30-30 LOB DELIZIOSO DI MUSETTI! Con il back difensivo l’azzurro chiama a rete Djere che non attacca bene e viene passato da un pallonetto chirurgico.

30-15 Perde il controllo del rovescio Musetti dopo che si era ben difeso da fondo campo sulla manovra del giocatore di Senta.

15-15 Perde campo il serbo dopo esser stato a rete ed indietreggiando mano a mano durante lo scambio.

15-0 Eccezionale Djere! Si difende dopo due dritti a tutta di Musetti e poi contrattacca dall’altra parte trovando un super rovescio lungolinea.

3-2. Tiene con sicurezza il servizio Musetti. Djere sta sbagliando diverse risposte soprattutto dalla parte sinistra. Vedremo se adesso il serbo concederà qualcosa sulla sua battuta.

40-0 Palla corta precisa e poi rovescio vincente a campo spalancato.

30-0 Colpisce male la volée Musetti, ma la sua soluzione si tramuta in vincente.

15-0 Djere accorcia a metà campo con il back e si consegna al dritto vincente di Musetti.

2-2. Bravo Djere a gestire molto bene i due 15 successivi al 30-30. Musetti può dare fastidio al serbo in risposta.

40-30 Ci riprova ancora Musetti, ma stavolta non ha appoggi solidi e si trova in posizione decentrata.

30-30 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! IL MARCHIO DI FABBRICA! Dopo uno scambio devastante, resiste e poi si inventa una soluzione eccezionale.

30-15 Prova a caricare di top spin la risposta Musetti da lontano, ma il suo colpo se ne va.

15-15 Primo doppio fallo anche per Djere.

15-0 Prima esterna e sassata con il dritto: non riesce a difendersi Musetti.

2-1. Chiude il game con un grande kick il giocatore di Carrara. Buon turno di servizio e buon impatto sulla partita per il numero 90 del mondo.

40-30 Non trova bene il tempo sulla palla sul dritto Musetti.

40-15 CHE VOLEE DI MUSETTI! Djere chiama a rete l’azzurro con il back ma controlla benissimo il colpo al volo.

30-15 Attacca sin dalla risposta il serbo che chiude poi con il dritto in cross.

30-0 Sbaglia un’altra risposta di rovescio Djere.

15-0 Trova una riga Musetti che non permette di trovare la palla al serbo.

1-1. Senza difficoltà Djere tiene il suo primo turno di servizio. L’azzurrino paga qualche errore di troppo.

40-0 Dopo una buona risposta si ritrova la palla addosso Musetti.

30-0 Cerca il contropiede con il rovescio lungolinea il 19enne italiano, ma il suo tentativo si infrange in rete.

15-0 Esagera nella ricerca della profondità in risposta Musetti.

1-0. Sbaglia la risposta Djere e Musetti tiene il servizio ai vantaggi annullando una palla break. Bravo il toscano a cominciare con il piede giusto e non lasciare spazio al terraiolo serbo.

A-40 Ottima prima esterna e Djere sbaglia la risposta.

40-40 Scambio lunghissimo e durissimo con la grande pazienza di Musetti che non sbaglia e alla fine il primo a cedere è Djere con il rovescio in back.

40-A L’azzurro viene allontanato dal campo grazie alla manovra di Djere che alla fine induce all’errore il carrarese. Palla break per il serbo.

40-40 Il rovescio di Musetti in contenimento balla sul nastro ma viene respinto.

40-30 Splendido kick a uscire e poi dritto in sicurezza in lungolinea.

30-30 Primo doppio fallo per Musetti con il nastro che porta via la seconda.

30-15 Ottima prima e poi dritto incrociato risolutivo.

15-15 Prova ad anticipare il rovescio con il controbalzo Djere, ma il suo colpo scappa via.

0-15 Di poco lungo il dritto lungolinea di Musetti.

SI COMINCIA A CAGLIARI! LORENZO MUSETTI AL SERVIZIO!

15.58 La prossima settimana Lorenzo Musetti sarà impegnato insieme ad altri quattro azzurri nel Masters 1000 di Montecarlo grazie ad una wild card. Il sorteggio del tabellone principale del Principato sarà effettuato più tardi alle 18.30.

15.56 I giocatori sono scesi in campo ed hanno avviato le canoniche procedure di riscaldamento.

15.54 Musetti si presenta a questo match da numero 83 del ranking mondiale. In caso di vittoria oggi si isserebbe al numero 78. Notevole la posizione che il 19enne ricopre nella “Race to Turin”, la classifica sull’anno solare: 19° piazza.

15.51 Percorso notevole quello di Laslo Djere che ha lasciato sei giochi agli avversari che ha fronteggiato sinora: vittoria 6-4 6-2 sul nostro Federico Gaio e un doppio 6-3 all’australiano John Millman.

15.49 Musetti arriva a questo punto del torneo avendo superato un match incredibile: ieri il toscano ha annullato quattro match point per sbarazzarsi del numero 1 del tabellone Daniel Evans per 10-8 al tiebreak finale. Il carrarese aveva affrontato un primo turno ben più agevole nel quale aveva lasciato appena un gioco a Dennis Novak.

15.46 Il vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale il vincente dell’ultima partita in programma oggi: quella fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff, rispettivamente testa di serie numero 4 e 5 del tabellone.

15.44 Secondo incontro fra Musetti e Djere: l’unico confronto fra i due è stato proprio in Sardegna nel 2020 in cui l’azzurro ha ceduto al terzo set dopo aver patito un infortunio al gomito.

15.41 Bentrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE di Musetti-Djere. Si è appena concluso il match di Lorenzo Sonego che ha battuto in rimonta il tedesco Yannick Hanfmann 3-6 7-6 6-3, risalendo da uno svantaggio di 6-3 5-3.

14.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari. La partita fra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann si è prolungata al terzo set grazie al tiebreak del secondo set vinto dal torinese. Di conseguenza l’incontro che vedrà protagonista Musetti non comincerà sicuramente prima delle 15.30.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valido per i quarti di finale della parte alta dell’ATP 250 di Cagliari. Il vincente di questo incontro se la vedrà in semifinale contro il vincente fra le teste di serie numero 4 e 5 del torneo: rispettivamente il georgiano pazzo Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Musetti arriva a questa sfida quasi da miracolato: contro Daniel Evans agli ottavi, il tennista di Carrara ha annullato la bellezza di quattro match point di cui tre consecutivi per trionfare al tiebreak del terzo set. Più tranquillo il primo turno in cui il toscano ha superato l’austriaco Novak concedendo appena un game in 53 minuti di gioco. Il giovane azzurro ha la possibilità di raggiungere per la terza volta una semifinale ATP dopo il Sardegna Open dello scorso ottobre a Pula e la splendida cavalcata recentemente ad Acapulco.

Buona finora la corsa del serbo Laslo Djere: il vincitore del torneo di Pula ha eliminato al primo turno Federico Gaio e agli ottavi John Millman in maniera piuttosto netta, palesando un certo agio con queste condizioni di gioco e con questa superficie. Il giocatore di Senta è al secondo quarto di finale stagionale dopo quello raggiunto in quel di Buenos Aires poco più di un mese fa.

Questo incontro sa di rivincita dopo quello nella semifinale in Sardegna di ottobre: in quella occasione un Musetti lanciatissimo vinse il primo set 6-2 salvo poi infortunarsi al gomito ed essere costretto al ritiro nel corso del terzo set. Il serbo concluse l’opera vincendo il torneo in finale contro Marco Cecchinato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valida per i quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari con una cronaca in tempo reale che vi racconterà ogni punto. Il match è programmato come terzo incontro di giornata sul Campo Centrale del TC Cagliari dopo Bedene-Fritz e Hanfmann-Sonego. Vi terremo aggiornati per gli sviluppi degli altri match che determineranno l’orario d’inizio del match di Musetti che verosimilmente inizierà attorno alle 15.00. Buon tennis a tutti!

