LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Vanessa Ferrari all-around. Tornano le Fate. Show Brixia a Napoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara – Vanessa Ferrari all-around, tornano le Fate – Ultima tappa verso gli Europei

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre torna a essere protagonista, si scende in pedana al PalaVesuvio di Napoli a due settimane di distanza dalla prova di Siena. Si tratta dell’appuntamento conclusivo della regular season, una prova importante quando mancano dieci giorni agli Europei e poco più di tre mesi alle Olimpiadi di Tokyo.

La Brixia Brescia torna a essere protagonista dopo l’assenza forzata di Siena dovuta ad alcune positività al Covid-19. Le Campionesse d’Italia vogliono riprendersi lo scettro e non avranno problemi a vincere. L’attenzione sarà su come le ragazze del DT Enrico Casella si esibiranno: preannunciato il grande ritorno di Vanessa Ferrari nell’all-around dopo cinque anni, in una prova di avvicinamento agli Europei dove inseguirà il pass olimpico. La Farfalla di Orzinuovi sarà affiancata sul giro completo da Martina Maggio, mentre le altre Fate (Giorgia Villa e Alice D’Amato) si cimenteranno “soltanto” in alcune specialità.

La Leonessa, in cui figurano anche Giorgia Leone e Veronica Mandriota, punta al comodo successo. Alle spalle si preannuncia una lotta serrata per il podio tra la Ginnastica Civitavecchia (vincitrice a Siena sulla spinta di Manila Esposito), il Giglio Montevarchi (trascinato sempre da Lara Mori), la Juventus Nova Melzo e il Cento Sport Bollate di Giada Grisetti. Attenzione anche all’intensa battaglia per l’accesso alla Final Six che assegnerà lo Scudetto tra un mese e alla lotta per evitare la retrocessione in Serie A2.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A1 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, con aggiornamenti, commenti, punteggi e classifiche per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle 19.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi