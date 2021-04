Ginnastica artistica, Serie A: le squadre qualificate alla Final Six Scudetto e retrocesse in A2. La classifica

Al termine delle tre tappe di regular season della Serie A1 2021 di ginnastica artistica si è definito il quadro delle sei squadre qualificate alla Final Six Scudetto, che andrà in scena nel weekend del 15-16 maggio al PalaVesuvio di Napoli. La Brixia Brescia ha chiuso al comando della classifica generale con 334.950 punti, dopo aver vinto le due gare andate in scena ad Ancona e a Siena.

Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo (il 19mo della loro storia), anche se il format dell’atto conclusivo lascia un po’ di spazio all’incertezza. A seguire la Juventus Nova Melzo, la Ginnastica Civitavecchia e il Giglio Montevarchi. Non lontano anche il Centro Sport Bollate. La WSA San Benedetto del Tronto è l’ultima formazione ammessa. A retrocedere in Serie A2 sono invece Ghislanzoni Gal Lecco, Fanfulla 1874 Lodi e Reale Torino.

CLASSIFICA REGULAR SEASON SEASON A GINNASTICA ARTISTICA

Brixia Brescia: 335.050

Ginnastica Civitavecchia: 312.150

Juventus Nova Melzo: 308.800

Giglio Montevarchi: 306.150

Centro Sport Bollate: 305.250

WSA San Benedetto del Tronto: 301.750

Biancoverde Imola: 301.100

Ginnastica Salerno: 297.750

Artistica 81 Trieste: 295.450

Ghislanzoni Gal Lecco: 289.800

Fanfulla 1874 Lodi: 289.600

Ginnastica Reale Torino: 287.250

QUALIFICATE FINAL SIX SCUDETTO GINNASTICA ARTISTICA

Brixia Brescia, Juventus Nova Melzo, Ginnastica Civitavecchia, Giglio Montevarchi, Centro Sport Bollate, WSA.

RETROCESSE IN SERIE A2

Ghislanzoni Gal Lecco, Fanfulla 1874 Lodi, Reale Torino.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi