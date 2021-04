Ginnastica, Serie A: Giorgia Villa, due squilli roventi. Trave e parallele in spolvero, mirino sugli Europei

Giorgia Villa ha fatto saltare il banco al PalaVesuvio di Napoli, piazzando un paio di bordate che avranno una vasta eco a livello internazionale. Due stoccate roventi che faranno parlare in ambito ginnico a una decina di giorni dagli Europei, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La bergamasca si è davvero esaltata in occasione della terza tappa di Serie A, esaltandosi in maniera pregevole nei due esercizi in cui è stata chiamata a dare il proprio contributo alla causa della Brixia e dando una risposta importante dopo l’assenza della squadra a Siena due settimane fa.

Momento difficile in seno alla Leonessa, a causa di alcune positività e quarantene, ma la capitana delle Fate ha saputo ruggire in terra campana e di piazzare un paio di squilli che fanno ben sperare in vista della rassegna continentale. Alla trave entra con un bel salto smezzato, raccolto avvitato di lusso a seguire, ottima la parte artistica, salto teso con due avvitamenti in uscita e i giudici la premiano con un roboante 14.700 (5.7 il D Score, quattro decimi di bonus). Sugli staggi eccelle tra Tkatchev, Pak avvitato, Shapo-mezzo e un’uscita impeccabile in Tsuhakara per uno score di 14.500 (5.6 la nota di partenza, due decimi di bonus).

Stiamo parlando di due esercizi di assoluto spessore tecnico, con cui la 18enne può davvero puntare a un traguardo importante in terra svizzera e con cui può guardare con ottimismo alle Olimpiadi. Anche perché si può crescere ancora molto. Prestazione confortante, anche perché non va dimenticato che Giorgia ha avuto un paio di giornate difficili dopo essersi sottoposta al vaccino e non è stato facile allenarsi nelle ultime due settimane. Ora è il momento di essere ottimisti e di guardare al prossimo futuro.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi