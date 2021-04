Dopo aver saltato la seconda tappa a causa di alcune positività al Covid-19, la Brixia Brescia è pronta per tornare a essere grande protagonista nella Serie A 2021 di ginnastica artistica e sabato 10 aprile scenderà in pedana al PalaVesuvio di Napoli per disputare la terza tappa, l’ultima della regular season del massimo campionato italiano a squadre. La Leonessa è pronta per riprendersi lo scettro che aveva dovuto cedere a Siena per cause di forza maggiore e si presenterà nel capoluogo campano con tutti i favori del pronostico, nell’ultimo evento di avvicinamento agli Europei (21-25 aprile a Basilea).

Le Campionesse d’Italia vogliono tornare a vincere dopo il dominio di un mese fa ad Ancona, per poi presentarsi alla Final Six di maggio per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo. Si preannuncia grande spettacolo perché rivedremo quasi tutte le big della Nazionale. Riflettori puntati su Vanessa Ferrari, che dovrebbe tornare a gareggiare sul giro completo dopo cinque anni dall’ultima volta. La Farfalla di Orzinuovi si sta allenando su tutti gli attrezzi e, dopo aver esordito nelle Marche tra volteggio e corpo libero, ha sconfitto il Covid-19 e a Napoli dovrebbe testarsi nel concorso generale, in preparazione agli Europei dove andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Vale lo stesso discorso per Martina Maggio, in ottima forma nell’all-around e ambiziosa in vista della prova in terra svizzera. La bresciana e la brianzola vestiranno il body della Brixia insieme, tra le altre, a Giorgia Villa e Alice D’Amato, Fate convocate provvisoriamente per gli Europei e desiderose di mettersi in mostra. Il sodalizio del CT Enrico Casella non dovrebbe avere grossi problemi a vincere, alle loro spalle si consumerà una bella sfida per salire sul podio: la Ginnastica Civitavecchia (vincitrice a Siena sulla spinta di Manila Esposito), il Giglio Montevarchi (trascinato sempre da Lara Mori), la Juventus Nova Melzo e il Cento Sport Bollate di Giada Grisetti puntano in alto. Attenzione anche all’intensa battaglia per l’accesso alla Final Six e per evitare la retrocessione in Serie A2.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi