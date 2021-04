Masters1000 Montecarlo, programma e orari mercoledì 14 aprile: 5 italiani in campo, la guida tv

Domani, mercoledì 14 aprile, si prospetta una giornata molto importante per il tennis italiano nel Masters1000 di Montecarlo. La qualità dei match a cui assisteremo sarà alta e l’interesse non mancherà.

Sul Campo Centrale tre dei quattro incontri in programma vedranno in campo i rappresentanti del Bel Paese. Ad aprire alle ore 11.00 ci sarà Salvatore Caruso che affronterà Andrey Rublev, n.6 del seeding. Il computo dei precedenti è favorevole al russo (1-0), anche se l’unico incontro disputato in passato è stato sul cemento di New York, negli US Open 2020. A seguire poi la grande sfida di Jannik Sinner opposto al n.1 del mondo Novak Djokovic all’esordio nel torneo e sulla terra battuta nel 2021. Non vi sono dubbi questo confronto nei nostri confini godrà di un interesse particolare per quello che rappresenta Nole e le grandi potenzialità di Jannik.

Terzo match sarà quello dello spagnolo (n.3 del mondo) Rafael Nadal che affronta il qualificato Federico Delbonis (4-0 i precedenti). A chiosa sarà la volta di Lorenzo Sonego che giocherà contro Alexander Zverev e cercherà l’impresa. Sul Campo dei Principi aprirà il programma Fabio Fognini contro l’australiano Jordan Thompson, secondo match sul campo n.2 invece per Marco Cecchinato contro la testa di serie n.11, il belga David Goffin.

La quarta giornata del Masters1000 di Montecarlo si aprirà oggi alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Sky Sport (Uno, Arena e Collection) e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport seguirà l’evento con una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA MASTERS1000 MONTECARLO (14 APRILE)

Campo Centrale (Ranieri III) dalle ore 11

[6] A. Rublev vs [Q] S. Caruso

[1] N. Djokovic vs J. Sinner

[Q] F. Delbonis vs [3] R. Nadal

L. Sonego vs [5] A. Zverev

Campo dei Principi dalle ore 11

[15] F. Fognini vs J. Thompson

[7] D. Schwartzman vs C. Ruud

D. Evans vs [13] H. Hurkacz

Campo N. 2 dalle ore 11

[14] G. Dimitrov vs J. Chardy

[11] D. Goffin vs [Q] M. Cecchinato

T. Paul vs [9] R. Bautista Agut

Campo N. 9 dalle ore 11

J. Millman vs [16] C. Garin

[Q] A. Popyrin vs [WC] L. Pouille

K. Khachanov vs [12] P. Carreno Busta

Campo N. 11 dalle ore 13

F. Krajinovic vs [LL] J. Londero

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Collection (201, 204 e 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Foto: LaPresse