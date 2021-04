Masters 1000 Montecarlo: Marco Cecchinato dura un set, agli ottavi va David Goffin

Finisce in poco più di un’ora il Masters 1000 di Montecarlo per Marco Cecchinato. Il siciliano, arrivato dalle qualificazioni, deve subire la rivincita di David Goffin al secondo turno del torneo monegasco: il 6-4 6-0 consegna al belga gli ottavi di finale, che disputerà contro uno tra Lorenzo Sonego e il tedesco Alexander Zverev, che chiuderanno più tardi il programma sul Campo Ranieri III.

Goffin fa chiaramente capire fin da subito di non essere interessato a un’altra partita come quella di quasi tre anni fa sul Court Suzanne Lenglen, il secondo per importanza del Roland Garros. Aggressivo spesso e volentieri, soprattutto quando si tratta di servire, il belga trova il break nel terzo gioco, a 15, continuando nel frattempo a tenere il più delle volte Cecchinato ben lontano dalla riga di fondo. Il game del 5-4, però, rischia di cambiare le cose: da 30-0 si ritrova a fronteggiare due chance del 5-5 non consecutive per il siciliano, cancellate da un’ottima capacità di disegnare il campo: è 6-4 in 37 minuti.

Il secondo parziale si apre subito con Goffin di nuovo capace di fare tanta pressione, vincendo 8 dei primi 10 punti dello stesso. Il game chiave è però il terzo, lunghissimo, estenuante e con tantissimi capovolgimenti di fronte legati anche alla poca voglia dell’uno e dell’altro di cedere. Cecchinato, però, è costretto di nuovo a perdere la battuta, e di lì le cose si fanno tutte in discesa per il suo avversario, che gli impedisce anche di raccogliere un unico gioco e lo condanna alla sconfitta.

Da annotare un dato che fa riflettere, e molto, sull’estrema solidità odierna della prima di Goffin: sebbene ne abbia servite 21 su 44 in campo, il 48% contro il 69% di Cecchinato, in ben 20 casi su 21 il punto è stato ottenuto dal belga.

