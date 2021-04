Masters 1000 Montecarlo, Marco Cecchinato supera Koepfer e si regala David Goffin

La quarta giornata del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021 di tennis viene graziata dalla pioggia e subito brillano i colori italiani: la sfida tra qualificati premia l’azzurro Marco Cecchinato, che supera il teutonico Dominik Koepfer per 6-4 6-3 in un’ora e mezza ed al secondo turno affronterà il belga David Goffin, testa di serie numero 11.

Nel primo set Cecchinato parte subito bene, centrando il break nel quarto gioco e poi portandosi sul 4-1 non pesante dopo aver annullato due palle per il controbreak. Il tedesco reagisce e trova però il controbreak nel settimo gioco, riportandosi poi sul 4-4, ma l’azzurro non demorde e nel decimo game, quando l’avversario va a servire per restare nella partita, si procura tre set point consecutivi e l’ultimo è quello buono per siglare il 6-4 in 46 minuti.

Nella seconda partita ancora una volta Cecchinato esce meglio dai blocchi e, complice il break maturato ai vantaggi del secondo game, sale subito sul 3-0 non pesante. Dal quinto all’ottavo gioco per quattro volte consecutive è il giocatore in risposta a portare a casa il game, quindi gli equilibri non mutano e Cecchinato va a servire per il match sul 5-3. L’azzurro si procura due match point consecutivi ed il secondo è quello che lo spedisce ai sedicesimi per 6-3 in 44 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano una volta di più la supremazia del tennista azzurro, che vince 66 punti contro i 57 dell’avversario, ma soprattutto sfrutta 5 delle 9 palle break che si procura ed annulla 4 delle 7 occasioni che concede al tedesco, che alza così bandiera bianca.

