Berrettini-Krajinovic oggi, ATP Belgrado: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP di Belgrado. Il tennista romano affronterà oggi, 23 aprile, a partire dalle ore 13.00 il serbo Filip Krajinovic. Sarà una sfida decisamente impegnativa per il numero 10 del mondo che di fronte si troverà una giocatore solido e in un buon periodo di forma.

Entrambi sono reduci da un derby vinto, l’azzurro contro Marco Cecchinato, il tennista di casa contro Nikola Milojevic. C’è un solo precedente tra i due risalente alla finale dell’ATP di Budapest del 2019 nella quale ha trionfato Berrettini al terzo set.

L’azzurro è reduce da un periodo tutt’altro che facile. A causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali, Berrettini è stato costretto a uno stop di quasi due mesi, rientrando nel Masters1000 di Montecarlo, ad onor del vero aveva giocato qualche partita in doppio insieme col fratello Jacopo a Cagliari. La sua avventura nel Principato, però, è durata il tempo della sfida contro Alejandro Davidovich Fokina.

Nell’ATP di Belgrado ha dimostrato che la sua condizione fisica è in miglioramento anche se ancora lontana dal 100%. L’aspetto più importante per l’azzurro è mettere scambi nelle gambe così da farsi trovare pronto in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros. La sfida di oggi contro Krajinovic rappresenta un ottimo test per comprendere dove sia arrivata la sua condizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio di Berrettini-Krajinovic, quarto di finale del torneo ATP 250 di Belgrado.

