LIVE Berrettini-Krajinovic, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano si gioca la semifinale

Programma Berrettini-Krajinovic

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE alla sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic, match valido per i quarti di finale del tabellone principale dell’ATP 250 di Belgrado.

Entrambi i giocatori sono reduci da un derby vinto, l’azzurro contro Marco Cecchinato, il tennista di casa contro Nikola Milojevic. C’è un solo precedente tra i due risalente alla finale dell’ATP di Budapest del 2019 nella quale si è imposto proprio Berrettini al terzo set.

Purtroppo il romano non sta vivendo un periodo felice, anzi. A causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali è stato costretto a uno stop di quasi due mesi. Al rientro nel Masters1000 di Montecarlo ha subito una pesante sconfitta per mano di Alejandro Davidovich Fokina, palesando qualche difficoltà a livello di tenuta atletica.

Nonostante sia lontano dal 100%, così come ha dimostrato nella sfida contro Cecchinato, Berrettini sta pian piano ritrovando la sua forma migliore, prerogativa principale per vedere sbocciare nuovamente il talento del romano. Quella di oggi contro Krajinovic sarà un test importante proprio per comprendere a che punto è questo processo. Il vincente di questa sfida incontrerà in semifinale il trionfatore dell’incontro tra Daniel-Delbonis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Belgrado fra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic per non perdervi davvero. La partita è in programma alle ore 13.00 Buon divertimento!

Foto: Lapresse