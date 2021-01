Sport in tv oggi (sabato 9 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Menu ricchissimo per gli sport invernali: discesa femminile a St. Anton, gigante maschile ad Aldelboden, Tour de Ski in Val di Fiemme, inseguimento di biathlon a Oberhof, PGS di snowboard a Scuol, bob e slittino. Proseguono i tornei di tennis tra il WTA 500 di Abu Dhabi, l’ATP 250 di Antalya e l’ATP 250 di Delray Beach. Tantissimo calcio italiano e internazionale, alcuni anticipi di basket e volley, il football americano e tanto altro ancora. Da non perdere la 12 Ore del Golfo con Valentino Rossi al volante di una Ferrari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 gennaio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (9 GENNAIO): PROGRAMMA E ORARI

SABATO 9 GENNAIO:

07.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

07.30 MOTORSPORT – 12 Ore del Golfo (diretta streaming sul sito Gulf12h)

08.00 TENNIS – ATP 250 Antalya, secondo turno

09.30 BOB (Coppa del Mondo, valida come Europei) – Bob a 2 femminile a Winterberg (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

10.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint a tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, qualifiche (nessuna copertura tv/streaming)

10.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sigulda (diretta streaming su Eurosport Player e su fil-luge.org)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Anton (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

12.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Eurovision Sport TV, DAZN)

13.05 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint a tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, RaiSportWeb, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.00 BOB (Coppa del Mondo, valida come Europei) – Bob a 2 maschile a Winterberg (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

14.00 RUGBY (Pro 14) – Zebre-Benetton (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Real Sociedad (diretta tv su DAZN1; diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

14.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Sigulda (diretta streaming su Eurosport Player e su fil-luge.org)

14.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol (diretta streaming su Eurosport Player)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Palermo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Eurovision Sport TV, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Benevento-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie C) –Carrarese-Juventus U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cesena-Sud Tirol (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Fermana (diretta streaming su Eleven Sports)

15.00 RUGBY (Top10) – Cinque partite: Calvisano-Padova, Emilia-Rugby Lyons, Lazio-Viadana, Mogliano-Fiamme Oro, Rovigo-Colorno

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quatto partite: Friburgo-Colonia, Magonza-Eintracht Francoforte, Schalke 04-Hoffenheim, Union Berlino-Wolfsburg

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Avellino-Came Dosson, Italservice Pesaro-Feldi Eboli

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Titisee (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

16.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-San Martino (diretta streaming su LBF)

16.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Genova-Signor Prestito (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

17.30 CALCIO (Serie C) – FeralpiSalò-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

17.30 CALCIO (Serie C) – Teramo-Avellino (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Kreischberg (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Venezia (diretta streaming su LBF)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Bologna (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Aniene-Acqua & Sapone, Colormax Pescara-Lido di Ostia

18.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Vipiteno

18.15 PALLANUOTO (World League, semifinali) – Italia-Montenegro (diretta streaming su Fina TV)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Borussia-Dortmund (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (FA Cup, 32mi di finale) – Arsenal-Newcastle (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (SuperLega) – Piacenza-Vibo Valentia (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Padova-Real San Giuseppe

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Steinbach-Valpusteria

19.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL, primo turno playoff) – Buffalo Bills-Indianapolis Colts (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Kitzbuehel-Cortina, Ritten-Salisburgo

20.10 GOLF (PGA Tour) – Sentry Tournament of Champions, terzo giro (diretta streaming su Golf TV)

20.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bolzano-Fehervar

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Asiago-Feldkirch, Gherdeina-Lustenau

20.45 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Fassa-Klagenfurt II

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Torino (diretta tv su DAZN1; diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Cinque partite: PSG-Brest, Digione-Marsiglia, Rennes-Lione, Nimes-Lilla, Monaco-Angers (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Cinque partite: Bordeaux-Lorient, Lens-Strasburgo, Metz-Nizza, Montpellier-Nantes, Reims-St. Etienne

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (FA Cup, 32mi di finale) – Manchester United-Watford (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76es-Denver Nuggets (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Scandicci (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

22.40 FOOTBALL AMERICANO (NFL, primo turno playoff) – Seattle Seahawks-Los Angeles Rams (diretta streaming su DAZN)

