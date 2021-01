LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer cerca la grande rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo a una prova molto interessante e dall’esito non scontato.

Tra le donne, l’Italia avrà solo due rappresentanti, ovvero Dorothea Wierer (31ma al via) e Irene Lardschneider (45ma al via), rispettivamente con un distacco dalla vetta occupata dalla norvegese Tiriil Eckhoff di 1’52” e 2’28”. Non ci sarà invece Lisa Vittozzi, autrice di una gara disastrosa ieri nella specialità dei due poligoni, conclusa mestamente in 89ma posizione e con sei errori al poligono (5 solo in quello a terra). Una situazione non facile per le azzurre, specialmente per “Doro”.

L’altoatesina, infatti, ha pagato dazio nel primo giorno, non avendo la precisione al poligono richiesta (due errori) e non essendo veloce sugli sci stretti come avrebbe voluto. Il risultato parla chiaro. In questo contesto, la favorita d’obbligo è la citata Eckhoff, autrice ieri di una prova maiuscola per velocità espressa nel fondo e abilità nelle serie di tiro (nessun errore). La norvegese dovrà guardarsi dalla svedese Hanna Oeberg, che però dovrà recuperare un gap di 30″, mentre la leader della classifica generale Marte Roeiseland sarà la quinta a prendere il via con 53″ di distacco dalla connazionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse