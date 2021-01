LIVE Slittino, Singolo maschile Sigulda 2021 in DIRETTA: Dominik Fischnaller insegue la top3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa di Coppa del Mondo di slittino, che oggi prenderà il via a Sigulda (Lettonia), su una delle piste più complesse di tutto il circuito internazionale, in palio ci sono anche le medaglie europee. Gli occhi in casa Italia saranno puntati su Dominik Fischnaller, che dopo un inizio di stagione oltremodo convincente, vorrà sicuramente riscattare la brutta prestazione con con cui, a Koenigssee, ha iniziato questo 2021. Il direttore tecnico Armin Zoegeler ha poi deciso di puntare su Kevin Fischnaller, Lukas Gufler e Alex Gufler.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Felix Loch: il tedesco ha avuto un inizio di stagione impressionante e ha collezionato la bellezza di sei successi su sette gare disputate e, neanche a dirlo, si trova nettamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Dominik Fischnaller si troverà a difendere il titolo continentale conquistato la scorsa stagione, impresa tutt’altro che facile vista la concorrenza, ma non impossibile vista la pista che si addice bene alle sue caratteristiche. Gli altri nomi da tenere d’occhio per il podio sono sicuramente quelli dei tedeschi Johannes Ludwing e Max Langenhan, dei russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov e dell’ austriaco Jonas Mueller.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale del singolo maschile di Sigulda, valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021. La partenza della prima manche è prevista per le 11:30, mentre quella della seconda alle 13:05, OA Sport vi offre la cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla!

Foto: Lapresse