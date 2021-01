LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Federico Pellegrino sfida Bolshunov in tecnica classica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Tesero in Val di Fiemme: oggi, sabato 9 gennaio 2021, è in programma la sprint a tecnica classica maschile e femminile, qualificazione alle 10.30, fase finale dalle 13.05.

In campo maschile la vittoria del Tour è già in tasca del russo Alexander Bolshunov che ha un vantaggio abissale sui più immediati inseguitori e oggi affronta un’altra delle sue gare preferite, la sprint a tecnica classica nella quale ha già colto quest’anno un secondo posto alle spalle di Klaebo a Ruka. Sarà una gara molto importante in chiave podio nel tour con tanta Russia (Maltsev, Spitsov, Yakimushkin e Belov) e tanta Francia (Manificat, Parisse e Lapalus) in lotta. Per la gara di oggi attenzione anche agli specialisti Retyvikh e Jouve.

Per l’Italia Federico Pellegrino è in condizione e il suo obiettivo, oltre a chiudere bene un ottimo Tour de Ski, è ripetere l’exploit di vincere la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità sprint e quella di oggi c’è una tappa molto importante in questa rincorsa lanciata con le tre vittorie tra dicembre e inizio gennaio (Davos, Dresda e Val Mustair, tutte a tecnica libera). Potrebbe essere proprio Bolshunov l’avversario numero uno per la conquista della Coppa. Attenzione anche a Francesco De Fabiani, che in questo format potrebbe dire la sua e ha bisogno di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

In campo femminile è sempre battaglia aperta tra Diggins e Brennan: le due statunitense sono vicinissime in classifica generale e non gareggiano nella loro tecnica preferita. Da respingere c’è l’assalto di russe e svedesi, Stupak, Karlsson e soprattutto Andersson. Sta molto bene Parmakoski mentre manca all’appello per lo stop imposto dal Covid la favorita numero uno, la regina delle sprint nelle ultime due stagioni, la svedese Linn Svahn. Le azzurre di rilievo, Comarella e Scardoni che, pur fra alti e bassi, stanno disputando un buon Tour de Ski, hanno come obiettivo massimo la conquista di un posto in semifinale: difficile ma non impossibile.

