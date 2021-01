LIVE Biathlon, 12,5 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Lukas Hofer alla ricerca del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma odierno e la startlist – La classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi, sabato 9 gennaio, alle ore 14.45, scatterà per gli uomini la seconda gara della quinta tappa della stagione 2020-2021.

Ci saranno ben cinque azzurri al via: il più vicino al vincitore della sprint di oggi, il norvegese Johannes Thingnes Boe, sarà Lukas Hofer, 4° a 32″, seguito da Thomas Bormolini, che partirà per 26° a 1’38”, poi Dominik Windisch scatterà per 31° a 1’51”, mentre Tommaso Giacomel sarà al via per 43° a 2’06”, infine Didier Bionaz, scatterà per 55° a 2’27”. In classifica generale il pettorale giallo è del norvegese Johannes Boe, il quale è in testa con 488 punti, mentre in casa Italia Lukas Hofer è 14° con 238.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oberhof, in Austria: oggi, sabato 9 gennaio, alle ore 14.45, si disputerà la seconda gara della quinta tappa e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse