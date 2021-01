LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Luca Marini è 5°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.02 La classifica aggiornata:

1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa

2. Dinamic Motorsport, Stefano Monaco

3. Team Parker Racing, Derek Pierce

4. Ram Racing, John Loggie

5. Monster VR46 Kessel, Luca Marini

8.59 Luca Marini passa 5° dopo una lunga battaglia con la vettura dell’Optimum Motorsport. La Ferrari #46 sembra pagare sul dritto rispetto alla concorrenza.

8.58 Luca Marini cerca di passare quinto sulla McLaren #72 di Nick Moss.

8.54 Luca Marini ha perso in pit lane la posizione sulla McLaren #72 dell’Optimum Motorsport.

8.51 Riprende la lotta in PRO-Am. Dinamic Motorsport #67 detta il passo davanti alla Bentley #31. Leggermente più attardata la Mercedes #3 di RAM Racing.

8.49 Stefano Monaco sale al volante della Porsche di Dinamic Motorsport, mentre Luca Marini prende il testimone da Valentino Rossi.

8.48 L’arabo Isa Bin Abdulla Alkhalifa, padrone e pilota del 2 Seas Motorsport, scende in pista con la 720S GT3.

8.46 Tutti ai box. Barnicoat, Calamia e Rossi si fermano in pit lane.

8.45 Attendiamo ai box la McLaren #33 (2 Seas Motorsport), la Porsche #67 (Dinamic Motorsport) e la Ferrari #46 di Valentino Rossi (Kessel).

8.44 Pit per la Mercedes #3 di RAM Racing. John Loggie sale in macchina al posto di Chris Froggatt.

8.41 Cambio pilota in casa Parker #31. L’inglese Derek Pierce prende il volante della Continental GT3 dal connazionale Euan Mckay.

8.40 Pit stop per la Bentley #31. Prima sosta importante della gara.

8.38 Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco sono i nuovi leader in PRO-Am. La Bentley #31 di Parker cede il passo alla 911 GT3-R del team italiano.

8.36 Lo svizzero Mauro Calamia attacca il britannico Euan Mckay. La Porsche #67 di Dinamic Motorsport cerca la seconda posizione overall e la leadership in PRO-Am.

8.34 La classifica aggiornata.

1. 2 Seas Motorsport, Ben Barnicoat

2 Team Parker Racing, Euan Mckay

3. Dinamic Motorsport, Mauro Calamia

4. Ram Racing, Christopher Froggatt

5. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi

8.32 Un problema al turbo sta rovinando la corsa della McLaren #7 di Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira (2 Seas Motorsport), fermi ai box da alcuni minuti.

8.30 A 3 minuti dallo scoccare della prima ora di corsa, McLaren resta saldamente al comando della prova con la 720S GT3 di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodrić (2 Seas Motorsport).

8.28 Lo svizzero Calamia, in testacoda in T1 nel primo giro, passa al secondo posto in PRO-Am dopo una bella lotta con Chris Froggatt.

8.27 Bellissima lotta per il secondo posto in PRO-AM, il terzo overall. Mauro Calamia (Dinamic/Porsche) attacca Chris Froggatt (RAM/Mercedes).

8.24 Pit stop per la McLaren #7 del 2 Seas Motorsport. Lewis Williamson si ferma per una sosta non prevista.

8.23 Problemi per Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira #7. Gli alfieri del 2 Seas Motorsport, secondi sulla griglia di partenza, scivolano in 5^ posizione.

8.21 Passa al secondo posto la Bentley, potrebbero esserci problemi per la McLaren #7 di 2 Seas Motorsport.

8.20 Derek Pierce/Euan McKay/ Andy Meyrick cercano di riconquistare la seconda piazza overall sulla McLaren #7 di Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira.

8.18 Benedetto Strignano, giovane pilota italiano, guida la classe GT4 con una Mercedes GT4 della Scuderia Villorba Corse. Secondo posto per lo svizzero Jan Klingelnberg (McLaren/Optimum Motorsport) con sette secondi di ritardo.

8.16 La classifica aggiornata;

1. 2 Seas Motorsport, Ben Barnicoat

2 2 Seas Motorsport, Lewis Williamson

3. Team Parker Racing, Euan Mckay

4. Ram Racing, Christopher Froggatt

5. Dinamic Motorsport, Mauro Calamia

6. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi

8.13 Senza problemi il britannico Lewis Williamson passa secondo. Euan Mckay, leader della classe PRO-AM, lascia strada.

8.11 2 Seas Motorsport cerca la seconda posizione overall. Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira cercano di beffare la Bentley di Parker, saldamente in testa alla classe PRO-Am.

8.10 Ben Barnicoat continua ad allungare. Il britannico, secondo nella 12h di Bathurst del 2020, insegue in questa competizione.

8.08 La classifica aggiornata:

1. 2 Seas Motorsport, Ben Barnicoat

2 Team Parker Racing, Euan Mckay

3. 2 Seas Motorsport, Lewis Williamson

4. Ram Racing, Christopher Froggatt

5. Dinamic Motorsport, Mauro Calamia

6. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi

8.04 Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodrić controllano la corsa. Il terzetto ha 29 secondi sulla Bentley #31 (Parker) di Derek Pierce/Euan McKay/ Andy Meyrick

8.02 Valentino infila in curva 10 la McLaren #72 di Brendan Iribe. Rossi torna sesto alle spalle della Porsche di Mauro Calamia.

8.00 Che ritmo per Calamia! Lo svizzero di casa Dinamic Motorsport (Porsche) infila anche la McLaren #72 e passa al quinto posto assoluto. Il britannico Lewis Williamson strappa al connazionale Chris Froggatt (RAM – Mercedes) il terzo posto overall.

7.59 Mauro Calamia (Porsche) strappa a Rossi la sesta posizione assoluta.

7.55 Valentino Rossi in difficoltò al momento. Il #46 del gruppo fa fatica a tenere il passo della concorrenza.

7.54 Salgono a 18 i secondi di vantaggio della McLaren #7 di Ben Barnicoat sulla concorrenza. Il britannico non ha rivali e controlla la corsa.

7.52 Valentino Rossi cerca di impensierire il britannico Brendan Iribe, alfiere della McLaren #72 di casa Optimum Motorsport. La Ferrari #46 lotta per il quinto posto assoluto.

7.48 Testacoda in curva 14 per Nicola Cadei. L’italiano di casa Kessel lascia la posizione a Valentino Rossi.

7.45 Ottimo sorpasso per Lewis Williamson #7 che torna al quarto posto. La McLaren #7 infila in curva 10 la 720S GT3 #72 dell’Optimum Motorsport. Valentino Rossi cerca di restituire a Cadei il sesto posto assoluto, il quinto di classe.

7.44 Valentino Rossi perde una posizione a favore della Ferrari #8 di Alessandro Cutrera/Leonardo Maria Del Vecchio/Marco Frezza/Nicola Cadei.

7.43 Lewis Williamson #7 cerca di prendere il quarto posto. L’alfiere della McLaren di 2 Seas Motorsport lotta contro la 720S GT3 #72 dell’Optimum Motorsport di Brendan Iribe/Ollie Millroy/Nick Moss/Joe Osborne.

7.42 Pessima partenza per la McLaren #7 di Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira. La vettura ha perso 3 posizioni nel primo giro ed ora si trova in quinta piazza.

7.40 La classifica aggiornata al quarto giro:

7.37 McLaren mantiene il comando e cerca di allungare con Ben Barnicoat. Bentley occupa il secondo posto con Derek Pierce/Euan McKay/ Andy Meyrick davanti alla Mercedes #3 di RAM con Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod.

7.35 Sesto posto per Valentino Rossi che guadagna due posizioni. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura della Porsche #67 del Dinamic Motorsport di Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco.

7.34 Subito azione in Bahrain! Ottimo spunto per la McLaren #33 che mantiene la leadership. La Bentley #31 del Parker Racing conquista il primo posto in classe PRO-Am ed il secondo posto assoluto!

7.32 Bandiera verde! Inizia l’edizione 2021 della 12h del Golfo!

7.30 Le vetture affrontano il giro di formazione. McLaren al comando con le due auto del 2 Seas Motorsport.

7.29 Il britannico Ben Barnicoat guida il gruppo alla partenza. Valentino Rossi, 8° assoluto e 5° in classe PRO-Am, sale sulla Ferrari 488 GT3 #46.

7.25 McLaren ha dominato la qualifica con il team 2 Seas Motorsport. La formazione locale, unica PRO in gara, ha monopolizzato la prima fila. Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodrić #33 controlleranno il gruppo alla partenza davanti a Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira.

7.22 Dopo le qualifiche di ieri, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci scatteranno dall’ottava casella dello schieramento alle spalle della Ferrari #8 di Alessandro Cutrera/Leonardo Maria Del Vecchio/Marco Frezza/Nicola Cadei (Kessel).

7.20 Valentino Rossi si prepara a dare spettacolo a bordo della Ferrari 488 #46 del Kessel Racing. La stella del Motomondiale dividerà il volante con Alessio Salucci e Luca Marini. I tre devono difendere il successo in PRO-Am nel 2019 quando riuscirono a dominare la corsa.

7.18 A differenza delle 22 auto originariamente previste, sono 12 le formazioni in pista per la 12h. 9 sono GT3, 3 GT4.

7.16 Dal Bahrain International Circuit tutto è pronto per la prima prova endurance del 2021. L’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a cambiare la location della gara che da sempre si tiene ad Abu Dhabi.

7.14 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della decima edizione della 12 Ore del Golfo.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 12 Ore del Golfo. Dal Bahrain International Circuit tutto è pronto per la prima prova endurance del 2021, una gara che si prospetta molto interessante. In occasione del decimo anniversario di questa manifestazione, ai nastri di partenza spicca la presenza di Valentino Rossi.

Il centauro della Yamaha, in pista a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing in compagnia di Luca Marini ed Alessio Salucci, cercherà di confermarsi in vetta alla classifica dopo aver ottenuto la vittoria in classe PRO-Am nel 2019.

L’equipaggio italiano #46 ha ottenuto l’ottavo crono al termine delle qualifiche di ieri con il tempo di 2.01.585. La Ferrari 488 di Kessel Racing scatterà dalla quinta posizione nella classe PRO-Am, realtà che ha visto primeggiare la Porsche #67 Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco (Dinamic Racing).

2 Seas Motorsport (McLaren), unica formazione PRO iscritta, ha dominato la qualifica ed ha conquistato la pole-position.

Dalla prima casella scatterà la 720S GT3 #33 di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodrić davanti alla gemella #7 di Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira.

Appuntamento alle 7.30 per la prima parte di questa sfida nel deserto del Bahrain.