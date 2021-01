LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Pinturault per il bis, De Aliprandini cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca del primo gigante di ieri – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2020-2021. Siamo nel bel mezzo della tre giorni di gare tecniche su una delle piste più belle, variegate e iconiche dello sci a livello globale. Oggi, dopo l’antipasto di ieri, gli atleti saranno in azione per il secondo gigante. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30.

La Chuenisbärgli ha visto ieri il successo di

Sul fronte italiano la prima gara tre le porte larghe sulle nevi elvetiche

La prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo di Adelboden prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda scatterà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere lo spettacolo della Chuenisbärgli! Sono in palio altri 100 pesantissimi punti sia per la Coppa di specialità sia, soprattutto, per la Coppa del Mondo generale.



Foto: LaPresse