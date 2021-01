LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Bischofshofen in DIRETTA: Kamil Stoch insegue un tris da leggenda. Eliminati Eisenbichler e Bresadola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.29: Ora Daniel Huber (Austria)-Decker Dean (Stati Uniti)

17.28: Kubacki si illude ma poi piomba giù repentinamente e arriva a 132 metri: 133.2 punti, ottavo posto e rimonta che si allontana

17.28: Male Kot che si ferma a 113 metri per un punteggio di 96.3

17.27: Momento clou. Derby polacco, Dawid Kubacki (Polonia)-Maciej Kot (Polonia)

17.25: Hayboeck trova un buon salto, bravo nella fase di volo: 133.5 metri con un vento meno favorevole rispetto a prima, 135.4 e quinto posto a causa di qualche sbavatura in atterraggio

17.25: Kytosaho arriva a 121.5 metri per un punteggio di 109.1

17.25: Ora Michael Hayboeck (Austria)-Niko Kytosaho (Finlandia)

17.23: Un disastro di Eisenbichler che chiude malissimo la Tournée e potrebbe perdere anche il quinto posto: 120.5, punteggio di 108.8 ed è eliminato! Klimov alla seconda serie

17.22: Buon salto di Klimov che non sbaglia in uscita dal dente e arriva a 125 metri per un punteggio di 116.5 che lo pone al quarto posto fra i probabili ripescati

17.22: Ora Markus Eisenbichler (Germania)-Evgeniy Klimov (Russia)

17.21: Gran salto del giapponese Y. Sato: arrivano 133 metri per un punteggio di 135.7 e quarta piazza provvisoria

17.20: pasticcia in atterraggio Muranka che arriva a 122 metri ma totalizza 111.2 punti

17.20: Ora Yukiya Sato (Giappone)-Klemens Muranka (Polonia)

17.19: Discreto salto per l’austriaco Aschenwald che arriva a 128.5 metri per un punteggio di 125.1, qualificato ma non in buona posizione

17.18: Aigro chiude la sua prova con 115.5 metri per un punteggio di 96.3

17.16: Ora Philipp Aschenwald (Austria)-Artti Aigro (Estonia)

17.15: Sbaglia tutto Schlierenzauer che era piaciuto nei giorni scorsi. Oggi si ferma a 115 metri per un punteggio di 95.7

17.14: Buon salto di Peter Prevc che arriva a 132.5 metri e totalizza un punteggio di 134.9 che gli vale il quarto posto

17.14: Ora Gregor Schlierenzauer (Austria)-Peter Prevc (Slovenia)

17.13: Ancora non è il migliore R. Kobayashi ma il giapponese arriva a 130.5 metri per un punteggio di 128.7 che significa ottavo posto

17.12: Non granchè il salto di Rainer: 116.5 metri e punteggio di 100.5, dietro a Bresadola

17.12: Ora Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Stefan Rainer (Austria)

17.11: Errore grave di Deschwanden che rovina la sua Tournée con un salto da 121 metri con 112 punti e per la prima volta in stagione non fa punti in Coppa lo svizzero

17.10: Buon salto di Schiffner che arriva a 127 metri per un punteggio di 121.7

17.10: Ora Gregor Deschwanden (Svizzera)-Markus Schiffner (Austria)

17.09: Supera il turno senza troppi problemi K. Sato che atterra a 131.5 metri: punteggio di 129.5 e settimo posto

17.08: Bartol atterra a quota 122.5 metri e 113.1 punti per lui

17.08: Ora Keiichi Sato (Giappone)-Tilen Bartol (Slovenia)

17.07: Che salto di Lindvik!!! Cresce il rimpianto per il norvegese che avrebbe potuto anche vincerla la Tournée: 137 metri e secondo posto provvisorio con il punteggio di 141.2

17.06: Piomba giù nel finale Fettner: 117.5 metri e punteggio di 103.2

17.06: Ora Marius Lindvik (Norvegia)-Manuel Fettner (Austria)

17.05: pasticcia un po’ in volo Nazarov che atterra come l’avversario a 125.5 metri: 117.8 punti e Leitner si qualifica per la seconda serie

17.04: Buon salto di Leitner che arriva a 125.5 metri per un punteggio di 118.4

17.03: Ora Mikhail Nazarov (Russia)-Clemens Leitner (Austria)

17.02: Non un salto straordinario di Paschke che arriva a 122 metri, totalizza 111.3 punti e passa il turno ma partirà molto indietro nella seconda serie

17.02: Brutto salto di Hamann che arriva a 119 metri per un punteggio di 106.2

17.01: Ora il derby tedesco: Pius Paschke (Germania)-Martin Hamann (Germania)

17.00: Buono anche se non straordinario il polacco Zniszczol che arriva a 126 metri per un punteggio di 119.9 che gli vale il passaggio del turno e la settima piazza

17.00. Brutto salto di Prevc che si ferma a 119 metri per un punteggio di 105.3

16.59: Ora Aleksander Zniszczol (Polonia)-Domen Prevc (Slovenia)

16.59: Freund per un soffio strappa la qualificazione alla seconda manche con un salto da 125 metri e un punteggio di 117.2

16.58: Che salto del debuttante Tschofenig che arriva a 124 metri, per un punteggio di 115.2

16.57: Ora Severin Freund (Germania)-Daniel Tschofenig (Austria)

16.56: Buon salto di Tande che trova i 131.5 metri per un punteggio di 131.1, quinto al momento

16.55: Brutto salto di Zografski che atterra a 116.5 metri, per un punteggio di 98.3

16.55: Ora Daniel Andre Tande (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

16.54: Meno positivo il salto di Jelar che non riesce a superare i 125 metri per un punteggio di 116.9, secondo degli attuali ripescati

16.53: Buon salto del tedesco Schmid che arriva a 132 metri, punteggio di 131.4 e quarto posto

16.53: Ora Ziga Jelar (Slovenia)-Constantin Schmid (Germania)

16.52: Buon salto di Aalto che atterra a 128 metri per un punteggio di 123.2 che significa quarto posto

16.51: Problemi nella fase di volo per Steiner che si ferma a 116 metri per un punteggio di 99.5

16.51: Ora Antti Aalto (Finlandia)-Maximilian Steiner (Austria)

16.50: Perde quota nel finale Lackner che si ferma a 118.5 metri per il punteggio di 104.1

16.49: Buon salto di Zyla con qualche movimento di troppo in fase di volo: 134 metri per un punteggio di 134.3, terzo

16.49: Ora Thomas Lackner (Austria)-Piotr Zyla (Polonia)

16.48: Forfang vince la sfida con l’azzurro con un salto da 124 metri: 115.9 punti

16.47: Non un buon salto per Bresadola che si ferma a 117 metri, 101 punti per lui

16.47: Ora Johann Andre Forfang (Norvegia)-Giovanni Bresadola (Italia)

16.46: Benissimo anche Geiger! Il tedesco arriva a 138 metri, vince la sfida diretta con un punteggio di 143.6

16.45: Stekala trova subito un grande salto, 135 metri con vento non proprio favorevole per un punteggio di 138.4

16.43: Subito una grande sfida, tra due saltatori da top ten nella Tournée: Karl Geiger (Germania)-Andrzej Stekala (Polonia)

16.42: Il secondo a saltare sarà uno dei protagonisti della Tournée, il vincitore di Oberstdorf: Karl Geiger, subito dopo Giovanni Bresadola

16.39: La sorpresa più grande è l’assenza per eliminazione in qualificazione dello sloveno Lanisek che, dopo il secondo posto di Innsbruck, aveva la possibilità di ottenere un grande piazzamento nella Tournée e invece perderà tantissime posizioni

16.37: C’è anche un po’ di Italia: finalmente Giovanni Bresadola è riuscito a qualificarsi per il Ko system e oggi sarà protagonista dopo il 26mo posto in qualificazione: sarà fra i primi a saltare nella sfida al norvegese Forfang.

16.34: Stoch ha 15.2 punti di vantaggio sul compagno di squadra e campione uscente Dawid Kubacki, 20.6 punti di vantaggio sul norvegese Granerud, forse il rivale più accreditato di Stoch, reduce dalla debacle di Innsbruck e 24.7 punti di vantaggio sul tedesco Geiger, trionfatore a Oberstdorf

16.30: L’attesa ovviamente è tutta per Stoch che ha vinto sia la qualificazione di ieri, sia l’ultimo salto di prova di oggi

16.26: Sarà il grande giorno del Tris di Kamil Stoch? Il polacco che ha già vinto due volte la Tournée si è presentato in gran forma a questo appuntamento e nelle prime tre tappe ha scavato un solco importante, superiore ai 15 punti fra sè e gli inseguitori

16.23: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta e ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini in programma a Bischofshofen in Austria

Programma, orari, tv e streaming della Tournée dei 4 Trampolini – Presentazione della Tournée dei 4 Trampolini 2020/2021 – Presentazione della gara di Bischofshofen – Gli azzurri al via nella Tournée dei 4 Trampolini – Programma, orari, tv e streaming della Tournée dei 4 Trampolini – Cronaca delle qualificazioni della gara di Bischofshofen – Cronaca della prima tappa a Oberstdorf – Cronaca della seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen – Video: il salto da record di Dawid Kubacki a Garmisch-Partenkirchen – Cronaca della terza tappa a Innsbruck – Video: il secondo salto di Kamil Stoch a Innsbruck – Programma, orari, tv e streaming della gara di Bischofshofen – Classifica della Tournée dopo le prime tre tappe

GLI ACCOPPIAMENTI DEL KO SYSTEM

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Bischofshofen in Austria. Si conclude come da tradizione in Austria la 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con il KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

La tappa di Innsbruck ha decretato la fuga del polacco Kamil Stoch che ha la possibilità di scrivere un importante pezzo di storia andandosi a prendere il terzo successo in carriera nella Tournée. I pretendenti al titolo, a oggi, restano quattro e, anche se Stoch è il grande favorito per il successo finale, visto il vantaggio accumulato nelle prime tre tappe, il trampolino di Bischofshoen è stato già teatro di grandi rimonte e quindi tutto può succedere.

Stoch, che guida la classifica e ieri ha vinto la qualificazione, ha 15.2 punti di vantaggio sul compagno di squadra e campione uscente Dawid Kubacki, 20.6 punti di vantaggio sul norvegese Granerud, forse il rivale più accreditato di Stoch, reduce dalla debacle di Innsbruck e 24.7 punti di vantaggio sul tedesco Geiger, trionfatore a Oberstdorf ma apparentemente in calo nelle successive due tappe. Per il quinto, il tedesco Eisenbichler, la rimonta è impossibile, visto che ha un ritardo di 33.4 punti dal leader.

Tra gli outsider di giornata c’è il giapponese Ryoyu Kobayashi, apparso in grande crescita nelle ultime gare e dotato di classe immensa che gli ha permesso di conquistare Grande Slam due stagioni fa. Una leggerezza in qualificazione ieri ha tolto di mezzo uno dei possibili outsider di lusso, lo sloveno Lanisek, secondo a Innsbruck, mentre proveranno a salire sul podio sul trampolino di casa gli austriaci Aschenwald, Hayboeck e Kraft ma la vittoria non sembra alla loro portata al momento. Finalmente Giovanni Bresadola è riuscito a qualificarsi per il Ko system e oggi sarà protagonista dopo il 26mo posto in qualificazione: sarà fra i primi a saltare nella sfida al norvegese Forfang. Niente da fare, invece, per Alex Insam, 54mo in qualificazione ed eliminato. Non saranno della gara il canadese Boyd-Clowes, lo sloveno Cene Prevc e l’austriaco Hoerl che non si sono presentati in stanga di partenza ieri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Bischofshofen in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 16.45. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse