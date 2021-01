Tournée 4 Trampolini 2021, Bischofshofen: programma, orari, tv, streaming

Aumenta l’attesa in vista dell’ultimo e decisivo atto della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, secondo grande evento stagionale per quanto riguarda il salto con gli sci maschile. Dopo tre tappe, Kamil Stoch può contare su un buon vantaggio di 15.2 punti nei confronti del compagno di squadra polacco Dawid Kubacki e di 20.6 punti sul norvegese Halvor Egner Granerud. Germania ormai tagliata definitivamente fuori dai giochi in ottica Aquila d’Oro, con Karl Geiger 4° ma staccato di 24.7 punti e Markus Eisenbichler 5° ad oltre 30 punti dalla vetta. Si comincia domani con i primi salti di allenamento e con le qualificazioni di Bischofshofen, mentre mercoledì 6 gennaio sono previste le ultime due serie ufficiali di gara della manifestazione.

La quarta e ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021, in programma tra martedì 5 (qualificazioni) e mercoledì 6 gennaio (gara) sul Large Hill HS142 di Bischofshofen, sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara di mercoledì con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’epilogo di uno degli eventi clou della stagione degli sport invernali. Di seguito il programma completo della prossima tappa della Tournée, a Bischofshofen:

PROGRAMMA BISCHOFSHOFEN TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021

MARTEDÌ 5 GENNAIO

ore 16.30 Qualificazioni HS142 Bischofshofen (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

ore 16.45 Gara HS142 Bischofshofen (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse