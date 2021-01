CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, buon 2021 e benvenuti alla diretta live testuale della sprint in tecnica libera del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: oggi, venerdì 1 gennaio, alle ore 09.15 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 11.45.

In casa Italia sono ben quattordici gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Federico Pellegrino, reduce dalle vittorie di Davos e Dresda, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Davide Graz, Mirco Bertolina, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent, Francesca Franchi, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Martina Di Centa.

OA Sport vi propone la diretta live della sprint in tecnica libera del Tour de Ski valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: oggi, venerdì 1 gennaio, alle ore 09.15 inizieranno le qualificazioni

