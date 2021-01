Tour de Ski 2021, Federico Pellegrino subito in testa nelle qualificazioni in Val Müstair! Bene De Fabiani e Graz

Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: oggi la manifestazione è partita dalla Svizzera, in Val Müstair, con una sprint in tecnica libera, che ha appena visto andare in archivio le qualificazioni maschili, con quattro azzurri tra i migliori trenta.

Federico Pellegrino, reduce dalle vittorie di Davos e Dresda nel medesimo format e leader della classifica di specialità in Coppa, ha fatto segnare il miglior tempo ed ha coperto 1.4 km in 3’02″19, andando a precedere il leader della generale, il russo Alexander Bolshunov, giunto in seconda posizione staccato di 2″34. Terzo un altro russo, Artem Maltsev, giunto a 2″62.

In casa Italia, degli altri sei azzurri al via, si sono qualificati anche Francesco De Fabiani, 21° a 8″17, Michael Hellweger, 22° a 8″18, e Davide Graz, 29° a 9″16. Fuori, invece, Giandomenico Salvadori, 54° a 14″95, Mirco Bertolina, 60° a 15″68, e Paolo Ventura, 83° a 27″28. Sono stati 84 gli atleti al via.

Foto: LaPresse