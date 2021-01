LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Garmisch in DIRETTA: Geiger vuole il bis, Stoch per la leggenda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Prosegue con il tradizionale appuntamento di Capodanno che si rinnova dal 1922 la 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che tornano a svolgersi dopo l’insolita e giustificata parentesi di Oberstdorf con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

L’ago della bilancia della Tournée, dopo la tappa inaugurale, si è spostato dal norvegese Halvor Egner Granderud che arrivava da cinque successi consecutivi in Coppa e che a Oberstdorf ha chiuso quarto, anche a causa di un vento tutt’altro che favorevole nel primo salto, al tedesco Geiger che ha trionfato sul trampolino di casa dopo aver conquistato il titolo mondiale di volo con gli sci a Planica e oggi può mettere il secondo tassello al sogno di riportare l’aquila d’oro in Germania 19 anni dopo Sven Hannawald.

Ci sono, sulla carta, un terzo e un quarto incomodo dopo la rinuncia forzata di ieri del norvegese Lindvik, terzo al debutto, alle prese con un problema ai denti: si tratta del polacco Kamil Stoch, uno che la Tournée l’ha vinta già due volte, è riuscito, secondo nella storia, a piazzare il Grande Slam e quindi sa come si fa e del tedesco Markus Eisenbichler a cui invece manca spesso il centesimo per fare l’Euro e anche a Oberstdorf dove partiva tra i super favoriti non ha convinto fino in fondo ma non è affatto tagliato fuori nella lotta al successo finale.

Tra gli outsider di giornata, ma per i quali risulta già molto complicato gareggiare per la vittoria della Tournée, c’è lo sloveno Lanisek che ha vinto la qualificazione di ieri, il giapponese Ryoyu Kobayashi, apparso in grande crescita nelle ultime gare e dotato di classe immensa che gli ha permesso di conquistare Grande Slam due stagioni fa e l’austriaco Stefan Kraft, già protagonista a Oberstdorf. Non ci sono azzurri al via, ci riproveranno ad Innsbruck Giovanni Bresadola e Alex Insam

Si inizia alle 14.00.

