LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone, tappa cruciale per la Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Podkoren vedremo in azione le atlete nella prova numero uno tra le porte larghe, ricordando che domani si farà il bis. Oggi la prima manche prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00.

Si corre, dunque, a Kranjska Gora che va a rimpiazzare la tappa prevista a Maribor dove, purtroppo, l’assenza della neve ha costretto gli organizzatori al cambio di sede. Ci attende il primo gigante su una pista che sovente ha regalato buoni risultati alle italiane. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzione di vincere. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo vuole il terzo successo stagionale, mentre la valdostana vuole il primo trionfo di questo 2020-2021.

Le rivali, come sempre, non mancheranno, incominciando da Mikaela Shiffrin, fresca di vittoria nello slalom di Flachau, mentre Petra Vlhova vuole ripartire dalla prima manche della gara di Semmering, prima che venisse cancellata. Saranno della partita anche Michelle Gisin e la svedese Sara Hector, per un vero e proprio parterre de roi. Le altre italiane al via saranno capitanate da Sofia Goggia, a caccia di conferme nel gigante, quindi Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani.

La prima manche del primo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara slovena, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.



Foto: Lapresse