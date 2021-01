CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom speciale di Flachau, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile in programma oggi, sabato 16 gennaio: le due manche si terranno alle ore 9.30 ed alle ore 12.30. Dopo la cancellazione di Wengen e la mancata sostituzione di Kitzbuhel, dove si andrà la prossima settimana, è toccato a Flachau (che già è stato teatro dello slalom femminile martedì sera) dare la disponibilità per ospitare il doppio slalom speciale di Coppa del Mondo in programma nel week end.

Dopo un inizio di 2021 sottotono, la squadra maschile azzurra di slalom punta a dare una svolta alla propria stagione. Fari puntati soprattutto su Alex Vinatzer: il giovane altoatesino è reduce da due inforcate consecutive tra Zagabria ed Adelboden. Serve subito un cambio di rotta e tornare sui livelli di fine 2020 che lo avevano visto concludere al quarto posto lo slalom in Alta Badia. I grandi favoriti sono sempre loro: gli svizzeri Yule e Zenhausern, i francesi Noel e Pinturault, che va a caccia di punti importanti per la generale, così come il norvegese Kristoffersen. Attenzione anche a Strasser, Foss-Solevaag e Schwarz.

Saranno ben nove gli azzurri al via della prima manche: col 15 Alex Vinatzer, col 21 Mafred Moelgg, col 25 Simon Maurberger, col 28 Stefano Gross, col 30 Giuliano Razzoli, col 39 Federico Liberatore, col 40 Tommaso Sala, con il 52 Riccardo Tonetti, con il 60 Hans Vaccari.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dello slalom speciale di Flachau, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile in programma oggi, sabato 16 gennaio, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le due manche si terranno alle ore 9.30 ed alle ore 12.30. Buon divertimento!

