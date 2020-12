CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le emozioni non mancheranno.

Dopo i fuochi d’artificio di ieri e i pass a Cinque Cerchi conquistati da Benedetta Pilato e da Thomas Ceccon, rispettivamente nei 100 rana donne e nei 100 dorso uomini, altre specialità da seguire con attenzione in data odierna. Nei 100 farfalla femminili andrà in scena l’ormai solito confronto tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, mentre nei 200 delfino maschili Alberto Razzetti proverà a porre il suo sigillo, vista l’assenza del primatista italiano (già qualificato per Tokyo) Federico Burdisso. Nei 100 dorso donne, orfani di Margherita Panziera, Silvia Scalia e Carlotta Zofkova spingeranno al meglio delle loro possibilità, al pari di Simone Sabbioni nei 50 dorso uomini.

Nei 400 misti Ilaria Cusinato va a caccia del titolo, come Federica Pellegrini nei 100 sl, rivaleggiando con Silvia Di Pietro. Gara regina, versione maschile, che vedrà il gradito ritorno di Filippo Magnini dopo 3 anni di inattività, a far compagnia ai più giovani Alessandro Miressi e Ceccon che sognano il pass a Cinque Cerchi. Nei 50 rana donne, nuovo confronto tra Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni, con la pugliese che vorrà dare un altro colpo dei suoi. Stesso discorso per Nicolò Martinenghi nella medesima distanza. Infine, negli 800 stile donne, Martina Caramignoli vorrà bissare il successo dei 1500 sl, mentre nelle 16 vasche della prova maschile Gregorio Paltrinieri vorrà far vedere di essere sempre lui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione: cronache in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le gare si svolgeranno a serie con gruppi di atleti contingentati e tamponati (così come dirigenti, tecnici, giudici e operatori) per prevenire e ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Le serie veloci si disputeranno a partire dalle ore 17.00. Buon divertimento!

