Un Nicolò Martinenghi super! Il varesino, già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, era uscito un po’ deluso dalla vasca di Riccione (sede degli Assoluti invernali di nuoto) nei 100 rana di ieri (gara nella quale l’anno scorso aveva ottenuto il pass a Cinque Cerchi). Il crono al di sopra dei 59″ non lo aveva soddisfatto, lui che una prestazione da 58″ la voleva ancora una volta per dimostrare come il suo standard sia di un livello superiore.

Con rabbia e determinazione, quindi, Martinenghi si è tuffato in acqua nei 50 rana odierni, con la voglia di aggredire l’acqua. Il tesserato per Fiamme Oro ed NC Brebbia aveva qualcosa di speciale in gamba e braccia e la delusione di ieri si è trasformata in felicità perché il 26″56 di oggi è tempo da mettere i brividi, cancellando il 26″70 (record italiano) di Fabio Scozzoli nei Mondiali di Gwangju (Corea del Sud), terza prestazione europea e sesta mondiale all time. Basterebbe questo per descrivere la portata del crono dell’azzurro, che ha tolto 29 centesimi al suo personale (26″85). A completare il podio il classe 2003 Simone Cerasuolo (27″50) e Andrea Castello (27″70), notevolmente distanziati dall’incedere del lombardo.

“Ieri ero passato veloce ed era giusto, forse il 100 non l’ho nuotato bene e un po’ mi fa pensare. Oggi avevo la rabbia giusta. Riuscire a reagire a una gara come quella di ieri, è frutto di un ottimo lavoro con il mio staff. La quarantena mi ha aiutato a staccare, ero prontissimo l’anno scorso, ma io l’ho vissuta bene e si è visto in piscina. Ora vedo il tutto come una seconda parte di preparazione olimpica. Sono molto rilassato a questo avvicinamento. Oggi ho dimostrato qualcosa (sesto di sempre) e riuscire a sentirmi protagonista in acqua per me è molto importante“, le parole di Martinenghi a OA Sport.

VIDEO INTERVISTA A NICOLO’ MARTINENGHI

Foto: LaPresse