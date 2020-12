Non è una ragazzina, è un missile. Benedetta Pilato non ha limiti e, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con il nuovo record italiano dei 100 rana di 1’06″02, concede il bis nella distanza a lei più gradita ovvero i 50 metri.

L’azzurrina, argento iridato della specialità, ha messo in vasca una cattiveria notevolissima che le ha permesso di prendere il largo dopo i 15 metri, facendo vedere una progressione mai vista. La piscina di Riccione non ha potuto far altro che sottolineare quanta classe abbia la tarantina che con questa nuotata sempre in presa e in spinta si è presa il crono di 29″61, nuovo record italiano (prec. 29″85 sempre di Benny). Una dimostrazione di forza senza eguali per lei, che ha centrato il terzo tempo di sempre in Europa. Alle sue spalle hanno concluso Martina Carraro e Arianna Castiglioni che in 30″44 e in 31″05 non hanno potuto tenere a freno l’incedere della classe 2005 scatenata.

“Sono contenta, non me l’aspettavo. Perché col Covid abbiamo fatto riscaldamento tutti alla stessa ora e la mia era dopo molto tempo. Ho dato tutto quello che avevo. Ieri sera ho realizzato cosa avessi fatto nei 100 rana (qualificazione olimpica e nuovo record italiano ndr.), l’abbiamo presa con tranquillità. Ho fatto lezione stamattina, mi porta bene, come a Budapest. Record del mondo a due decimi? Allora, ci proverò (sorride). Domenica andrò in Coppa Brema per migliorare in vasca corta, perché mi sento bene. E poi si vedrà nel 2021. In cosa devo migliorare? C’è ancora tanto fare“, le parole di Pilato ai microfoni di OA Sport.

LA VIDEO INTERVISTA DI BENEDETTA PILATO

Foto: LaPresse