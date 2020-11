LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Enea Bastianini pensa al Mondiale, prove libere già decisive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale Moto2 2020. Siamo giunti al fine settimana decisivo della classe mediana. Chi vincerà il titolo? Inizieremo a capirlo già da oggi, con i protagonisti che scenderanno in pista sullo splendido tracciato di Portimao per le prime due sessioni di prove libere. Si incomincerà alle ore 11.35 con la FP1, mentre il turno pomeridiano prenderà il via alle ore 15.25. Le sessioni dureranno più del solito per permettere a tutti di conoscere in maniera più accurata questo tracciato che, solitamente, non fa parte del Motomondiale. Saranno, infatti, 55 minuti sia per la FP1, sia per la FP2.

Dopo la doppietta di Valencia che ha davvero stravolto la classifica, tutto sarà deciso in terra lusitana, con ancora quattro piloti potenzialmente pronti a vincere il titolo. Davanti a tutti c’è, saldissimo, il nostro Enea Bastianini. Il romagnolo guida la graduatoria con 194 punti, contro i 180 di Sam Lowes, che esce con le ossa rotte (e una mano infortunata) dalle due gare del Ricardo Tormo. Terza posizione per Luca Marini con 176 punti e quarta per Marco Bezzecchi a -23 dalla vetta. Tre italiani contro un inglese. Enea Bastianini appare il grande favorito ma, mai come quest’anno, guai a fare previsioni nella classe mediana.

Il venerdì del Gran Premio del Portogallo della Moto2 prenderà il via alle ore 11.35 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 15.25. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante della battaglia per il titolo nell’ultimo atto della stagione.

