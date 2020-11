MotoGP su TV8, GP Portogallo 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP, si correrà nel weekend del 20-22 novembre sul circuito di Portimao. Si vola in questa località lusitana per chiudere questa tormentata stagione sportiva. Joan Mir si è laureato Campione del Mondo settimana scorsa e festeggerà il titolo iridato, ma tutti gli altri centauri cercheranno il successo di tappa: Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso vogliono provare a concludere col sorriso.

Il GP di Portogallo sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e su DAZN, saranno poi disponibili anche le differite su TV8. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 20 NOVEMBRE:

10.00-10.55 Moto3, prove libere 1

11.10-12.20 MotoGP, prove libere 1

12.35-13.30 Moto2, prove libere 1

13.50-14.45 Moto3, prove libere 2

15.00-16.10 MotoGP, prove libere 2

16.25-17.20 Moto2, prove libere 2

SABATO 21 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, qualifiche 1

14.00-14.15 Moto3, qualifiche 2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, qualifiche 1

15.35-15.50 MotoGP, qualifiche 2

16.10-16.25 Moto2, qualifiche 1

16.35-16.50 Moto2, qualifiche 2

DOMENICA 22 NOVEMBRE:

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 Moto2, warm-up

11.00-11.20 MotoGP, warm-up

12.00 Moto3, gara

13.20 Moto2, gara

15.00 MotoGP, gara

GP PORTOGALLO MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 20 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 18.10, 20.30, 22.45 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3-4 (SABATO 21 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 21 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su TV8 delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su tv8.it delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 17.10, 19.45, 21.15, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

WARM-UP (DOMENICA 22 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA (DOMENICA 22 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su TV8 delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV, su tv8.it delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 17.45, 20.45, 23.45 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

