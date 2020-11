LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D’ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca delle eliminatorie del mattina

Odette Giuffrida in finale: i precedenti con Andreea Chitu

17.33: ora la seconda sfida tra il francese Le Blouch e il serbo Buncic

17.30: Bronzo per la Moldova con Vieru che, grazie ad un wazari, riesce ad avere la meglio sul georgiano

17.24: Dopo la premiazione si assegnano le medaglie della categoria -66 kg uomini: da una parte il moldavo Vieru, dall’altra il georgiano Mergvelashvili

17.22: Sempre in controllo Odette Giuffrida che ha piazzato l’azione vincente nella seconda metà dell’incontro con la rumena Chitu e poi non ha rischiato più nulla e tra poco l’inno di Mameli suonerà a Praga

17.20: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Br4avissima Odette Giuffrida, mai in affanno, vittoria meritatissima!!!

17.19: Ancora 30 secondi, l’azzurra deve resistere!

17.18: Manca un minuto e Giuffrida è in vantaggio

17.18 Wazari Giuffrida, grande azione dell’azzurra!!!

17.17;: Uno shido per Chitu

17.15: Trascorso il primo minuto, incontro ancora bloccato

17.12: CI SIAMO! ODETTE GIUFFRIDA SFIDA LA RUMENA CHITU PER L’ORO DELLA CATEGORIA -52 KG

17.10: Bronzo per la Spagna: Lopez Sheriff dopo vince al golden score dopo 4′ di grande equilibrio

17.05: Golden score, due shido per Kuziutina

16.58: Seconda finale per il terzo posto tra Kuziutina e la spagnola Lopez Sheriff

16.56: E’ bronzo per il belga Van Snick dopo oltre 5 minuti di extra time

16.47: Si va verso il golden score

16.39: Ora la categoria -52 kg in campo femminile Van Snick e Perez Box si giocano il bronzo

16.37: Mshvidobadze chiude a suo favore la battaglia con il compagno/avversario e conquista l’oro

16.33: Un wazari a testa

16.29: E’ il momento del derby russo che assegna l’oro della categoria -60 kg femminile: Abuladze (Rus)-Mshvidobadze (Rus)

16.28: Verstraeten riesce ad avere la meglio e regala al Belgio la medaglia di bronzo

16.24: La seconda finale per il bronzo è tra il belga Verstraeten e il bulgaro Gerchev

16.23: Lo spagnolo Garrigos batte l’ucraino e si aggiudica il bronzo

16.18: In programma la finale per il bronzo tra lo spagnolo Garrigos (Esp) e l’ucraino Lesiuk

16.16: Il primo oro della manifestazione di Praga va alla francese Boukli che si impone sulla serba Stojadinov

16.12 E’ il momento della finale tra la francese Boukli e la serba Stojadinov

16.11: Bronzo per la tedesca Menz che supera la spagnola Martinez Abelenda

16.06: La seconda finale per il bronzo: Menz (Ger)-Martinez Abelenda (Esp)

16.05: La kosovara Krasniqi batte Clement e conquista il bronzo

16.00: Sul tatami le due finali per il bronzo della categoria -48 kg femminile: Krasniqi (Kos)-Clement (Fra), Menz (Ger)-Martinez Abelenda (Esp)

15.50: Tra poco il via della sessione di finale

15.18: Si chiude qui la sessione di qualificazione della prima giornata. Dalle 16 seguiremo in diretta tutte le finali con l’assalto alla medaglia d’oro di Odette Giuffrida. A tra poco!

15.17: Le finali per il bronzo: Krasniqi (Kos)-Clement (Fra), Menz (Ger)-Martinez Abelenda (Esp)

15.13: La finale della categoria -48 kg sarà tra la francese Boukli e la serba Stojadinov

15.02: Mancano all’appello solo semifinali e ripescaggi della categoria -48 kg femminili

14.59: Categoria -60 kg uomini. Bronzo: Garrigos (Esp)-Lesiuk (Ukr), Verstraeten (Bel)-Gerchev (Bul). Finale: Abuladze (Rus)-Mshvidobadze (Rus)

14.56: Categoria -57 kg donne. Bronzo: Cysique (Fra)-Ilieva (Bul), Stoll (Ger)-Perisic (Srb). Finale: Monteiro (Por)-Karakas (Hun)

14.53: Categoria -66 kg uomini. Bronzo: Vieru (Mda)-Margvelashvili (Geo), Le Blouch (Fra)-Buncic (Srb). Finale: Safarov (Aze)-Flicker (Isr)

14.50: queste le finali già definite. Cat. 52 kg donne. Bronzo: Van Snick (Bel)-Perez Box (Esp), Lopez Sheriff (Esp)-Kuziutina (Rus). Finale: Giuffrida (Ita)-Chitu (Rou)

14.49: Mancano solo le due semifinali della categoria -60 kg maschile, i ripescaggi e le due semifinali della categoria -48 kg femminili

14.48: Ha tentato in tutti i modi l’azzurro di ribaltare la situazione, un paio di azioni interessanti ma non efficaci fino in fondo. Una sola medaglia per l’Italia in questa prima giornata degli Europei, scopriremo più tardi di quale colore.

14.47: Niente da fare. Pantano si ferma nel primo turno del ripescaggio

14.45: Ci sta provando Pantano a pareggiare il conto

14.42: Wazari Vestraeten

14.41: Uno shido a testa

14.40: E’ il momento di Angelo Pantano contro il belga Vestraeten

14.34: C’è una breve pausa per ripulire il Tatami nel rispetto delle normative anti-covid

14.32: Ora il primo ripescaggio per il bronzo della categoria -50 kg tra il greco Karakizidi e l’ucraino Lesiuk

14.29: Fra due incontri su tatami 1 sarà il momento di Pantano che affronta il belga Verstraeten per agguantare la finale per il bronzo

14.28: La portoghese Monteiro è la prima finalista

14.26: In corso le due semifinali della categoria -57 kg femminile: Perisic (Srb)-Monteiro (Por), Ilieva (Bul)-Karakas (Hun)

14.25: Arriva dunque la prima medaglia per l’Italia agli Europei di Praga. Porta la firma di Odette Giuffrida

14.23: Nella sfida che varrà la medaglia d’oro della categoria -52 kg Odette Giuffrida affronterà la rumena Chitu che ha sconfitto l’altra spagnola Perez Box

14.22: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! ODETTE GIUFFRIDA ALLA PRIMA VERA AZIONE DELL’INCONTRO ATTERRA LA SPAGNOLA: IPPON E L’AZZURRA LOTTERA’ PER L’ORO!!!!

14.21: Se ne è andato metà tempo e ancora niente di fatto

14.19: Aggressiva la spagnola ma Giuffrida si difende bene

14.18: Van Snick vince e avanza nei ripescaggi. Tocca a Odette Giuffrida contro Lopez Sheriff

14.12: In scena ora sul tatami 2 il primo turno del ripescaggio per il bronzo della categoria -52 kg femminile tra la svizzera Kocher e la belga Van Snick. Subito dopo Odette Giuffrida

14.09: Queste le semifinali della categoria -52 kg femminile: Giuffrida (Ita)-Lopez Sheriff (Esp), Chitu (Rou)-Perez Box (Esp)

14.08: Questi i semifinalisti della categoria -66 kg maschile: Safarov (Aze)-Buncic (Srb), Margvelashvili (Geo)-Flicker (Isr)

14.05: Questi i quarti di finale della categoria -48 kg femminile: Krasniqi (Kos)-Boukli (Fra), Martinez Abelenda (Esp)-Dolgova (Rus), Clement (Fra)-Menz (Ger), LaPuerta (Esp)-Stojadinov (Srb)

14.03: Sarà il belga Verstraeten ad affrontare Pantano nella prima sfida dei ripescaggi per il bronzo

13.55 Pantano resta comunque in corsa per il bronzo e attende ai recuperi il perdente del match tra Abuladze e Verstraeten.

13.53 Garrigos mette a segno il waza-ari decisivo a 3″ dalla fine, poi prosegue l’azione con un osaekomi e completa l’ippon. Out ai quarti Angelo Pantano.

13.51 Secondo shido Pantano, per passività. In precedenza Garrigos aveva messo in grande difficoltà l’azzurro nella lotta a terra.

13.50 Attacco Pantano che viene valutato in un primo momento waza-ari, ma la giuria non riconosce lo score e toglie il punto all’azzurro. Si resta 0-0.

13.49 Uno shido a testa dopo 45″ per prese irregolari.

13.48 Si comincia: Pantano sfida Garrigos per un posto in semifinale!

13.47 Gerchev batte Lesiuk sul tatami 1 e raggiunge Mshvidobadze nella prima semifinale dei 60 kg. Tocca ad Angelo Pantano!!

13.45 Dopo un Golden Score infinito, durato 4 minuti, la spagnola Perez Box sconfigge per hansoku make la francese Gneto e accede in semifinale nella categoria fino a 52 kg femminile.

13.44 Pantano è alla sua prima partecipazione in un Europeo Senior, quindi il suo cammino odierno va già considerato estremamente positivo ed incoraggiante a prescindere dal piazzamento finale.

13.42 Angelo Pantano, dopo aver eliminato il greco Ploumpis ed il francese Mkheidze, va a caccia di un’altra impresa contro il quotato spagnolo Francisco Garrigos. Quest’ultimo, seconda testa di serie del seeding, è vice-campione europeo in carica.

13.40 Mshvidobadze supera il greco Karakizidi e va in semifinale nei 60 kg. Al termine del match tra Gerchev e Lesiuk, sarà il turno dell’azzurro Pantano.

13.39 Lopez Sheriff batte anche la belga Van Snick (dopo aver superato all’esordio la svizzera Tschopp) e raggiunge Odette Giuffrida in semifinale. L’iberica è ampiamente la grande rivelazione di giornata nei 52 kg.

13.37 Procede nel frattempo il programma sul tatami 1, è in corso il primo quarto di finale dei 60 kg. Ricordiamo che il terzo quarto vedrà impegnato l’azzurro Angelo Pantano.

13.36 Va al Golden Score sul tatami 2 il match tra la belga Van Snick e la spagnola Lopez Sheriff, che stabilirà l’avversaria di Giuffrida in semifinale.

13.33 Arriva dal tatami 3 un’altra bella notizia (sulla carta) per Giuffrida, in seguito alla sconfitta della sua recente bestia nera Kuziutina contro la rumena Chitu.

13.31 Odette Giuffrida se la vedrà in semifinale contro la vincente del match attualmente in corso di svolgimento tra Van Snick e Lopez Sheriff. In ogni caso l’azzurra partirà coi favori del pronostico.

13.30 Battaglia durissima, ma dopo 2’30” di Golden Score la romana riesce a mettere a segno la proiezione decisiva e conquista il pass per la semifinale europea.

13.29 WAZA-ARI GIUFFRIDA!!!! L’azzurra è in semifinale!!!!

13.28 Secondo shido Kocher, per passività. La svizzera ora è spalle al muro…

13.27 Nulla di fatto dopo un minuto di Golden Score, Giuffrida è meno efficace in questa fase con le prese.

13.25 Primo shido anche per Giuffrida in avvio di Golden Score.

13.24 Golden Score! Kocher ha già uno shido, Giuffrida ancora zero.

13.23 Bell’attacco di Giuffrida, ma Kocher riesce a neutralizzarlo. Si resta in parità a 30″ dalla fine.

13.21 Due minuti al termine dei regolamentari, Giuffrida sembra in controllo del match.

13.21 Primo shido Kocher, per passività.

13.20 Giuffrida subito aggressiva, ma Kocher si difende bene. Ancora 0-0.

13.19 Giuffrida n.4 del ranking mondiale, Kocher n.20. Si comincia!

13.18 Ippon spettacolare di Buncic! Vieru sconfitto a sorpresa, è arrivato il momento di Odette Giuffrida!!

13.16 Non ci sono precedenti ufficiali a livello di World Tour tra Giuffrida e Kocher. La romana va a caccia oggi della prima medaglia europea senior in carriera, dopo aver trionfato nel 2014 tra le junior.

13.14 Si torna a combattere alla O2 Arena! Vieru e Buncic in lotta sul tatami 2, al termine del match sarà il turno della nostra Odette Giuffrida.

13.11 Ancora abbastanza lunga l’attesa in vista del match di Angelo Pantano, in programma tra quattro incontri sul tatami 1.

13.08 Di seguito anche i quarti di finale dei -60 kg: Mshvisobadze-Karakizidi, Gerchev-Lesiuk, Garrigos-Pantano e Abuladze-Verstraeten.

13.06 Pausa tecnica a Praga per la sanificazione dei tatami. Giuffrida impegnata contro Kocher ai quarti al termine del prossimo combattimento tra Vieru e Buncic.

13.04 Buone notizie intanto per Francesca Giorda in ottica pass olimpico: l’azera Aliyeva è uscita di scena all’esordio nei 48 kg dopo aver messo in grande difficoltà la quotata tedesca Menz. Giornata positiva dunque per l’azzurra nella rincorsa verso Tokyo.

13.01 Kocher, 27 anni, è 20ma nel ranking mondiale e va a caccia di un grande risultato (dopo il secondo posto al Grand Slam di Budapest) per provare a rimettere in discussione le gerarchie all’interno della squadra svizzera anche grazie alla prematura sconfitta odierna della connazionale Tschopp.

12.58 Odette Giuffrida salirà sul tatami 2 tra un paio di incontri per affrontare l’emergente svizzera Fabienne Kocher. In palio un posto in semifinale contro una tra la belga Van Snick e la spagnola Lopez Sheriff.

12.56 Restano in corsa per le medaglie dunque due italiani in questo day-1 a Praga: Odette Giuffrida (52 kg) e Angelo Pantano (60 kg). Entrambi si trovano ai quarti di finale e sono già certi di accedere perlomeno ai recuperi per il bronzo.

12.54 Buon Europeo comunque per Francesca Giorda, che porta a casa 112 punti importanti per avvicinare la zona qualificazione nel ranking olimpico dei 48 kg.

12.52 Clement si gioca due jolly (shido) e riesce a conservare il waza-ari di vantaggio fino al termine. Niente da fare per Giorda, out agli ottavi.

12.50 Un minuto e 15 al termine, Giorda deve rimontare un waza-ari per andare almeno al Golden Score.

12.49 Waza-ari Clement, che poi prova a proseguire l’azione a terra senza successo.

12.49 Primo shido a Giorda per passività.

12.49 Primo minuto di incontro estremamente tattico, sempre 0-0 tra Giorda e Clement.

12.47 La russa Dolgova domina l’incontro e batte per ippon la serba Nikolic. Tocca a Giorda sul tatami 1!

12.45 Martinez Abelenda rispetta il pronostico e sconfigge la giovane portoghese Brito, conquistando il pass per i quarti di finale dove attende una tra Dolgova e Nikolic. Al termine di questo match, sarà il momento di Giorda sul tatami 1.

12.44 Clement è n.5 al mondo nei 48 kg e seconda testa di serie in questo Europeo. Classe 1992, la francese vanta 11 podi complessivi in carriera nel World Tour ma nessuna medaglia nei grandi eventi.

12.42 Si avvicina il momento di Francesca Giorda, chiamata ad una grandissima impresa per provare a battere la francese Clement tra due incontri sul tatami 1.

12.40 Si completa il quadro dei quarti di finale nei -52 kg: Giuffrida-Kocher, Lopez Sheriff-Van Snick, Kuziutina-Chitu e Gneto-Perez Box.

12.37: Prima vera sorpresa nella categoria -52 kg femminile, con la sconfitta agli ottavi della svizzera Tschopp (quarta testa di serie) contro la spagnola Lopez Sheriff nella metà di tabellone in cui è presente anche Odette Giuffrida.

12.34: Grande attesa per l’ottavo di finale dei 48 kg tra la nostra Francesca Giorda e la francese Melanie Clement, in programma tra tre combattimenti sul tatami 1.

12.30: Vittoria più sofferta del previsto all’esordio per la n.1 al mondo dei 48 kg, la kosovara Krasniqi, che ha battuto in rimonta l’azera Gurbanli staccando il pass per i quarti.

12.20: Sarà la svizzera Kocher l’avversaria di Odette Giuffrida nei quarti di finale

12.16: L’avversario di Pantano nei quarti di finale della categoria -60 kg sarà lo spagnolo Garrigos

12.14: Odette Giuffrida nei quarti affronterà la vincente della sfida tra la svizzera Kocher e la ungherese Pupp

12.13: E ARRIVA L’IPPON DI ODETTE GIUFFRIDA!!! A terra la polacca e l’azzurra supera il primo turno!

12.13: Wazari per Giuffrida quando manca poco più di un minuto al termine!

12.12: Primo shido per Pienkowska

12.12: Se ne è andata la metà del tempo e non ci sono punti per entrambe le atlete

12.10: E’ già in pedana Odette Giuffrida per il primo turno contro la polacca Pienkowska

12.09: E ARRIVA L’IPPON DI PANTANO! L’azzurro porta a casa un successo prezioso e vola ai quarti di finale della categoria -60 kg!

12.08: Doppio shido per Pantano

12.07: Wazari per Pantano!

12.06: Tenta l’azione il francese ma l’azzurro si difende bene

12.05: Un richiamo per Pantano dopo 30″

12.04: per gli ottavi di finale della categoria -60 kg Angelo Pantano affronta Luka Mkheidze, francese di origine georgiana

12.03: Lo spagnolo Garrigos supera per ippon lo sloveno Starkel e ora tocca all’azzurro Pantano

11.51: Al momento si affrontano Tsiakadoea (Ned)-Lesiuk (Ukr) sul tatami 1, Loxha (Kos)-Skora (Ucr) sul tatami 2 e Minenkova (Blr)-Gomes (Por) sul tatami 3

11.42 Pausa tecnica a Praga per disinfettare i tatami, come viene indicato dal protocollo anti-Covid elaborato per questa manifestazione.

11.38 Il prossimo azzurro in gara è Angelo Pantano, atteso al suo incontro di secondo turno nei -60 kg contro il francese Luka Mkheidze.

11.32 Pienkowska ha 27 anni e non vanta grandi risultati in carriera. Per Odette Giuffrida l’incognita è rappresentata dalla lunghissima inattività: non partecipa ad un evento internazionale da 9 mesi e mezzo!

11.30 Odette Giuffrida affronterà la polacca Karolina Pienkowska, che ai sedicesimi si è sbarazzata della rumena Alexandra Pop con un wazari.

11.28 Sono rimasti in corsa tre azzurri, tutti agli ottavi di finale: Angelo Pantano (-60 kg), Francesca Giorda (-48 kg) e Odette Giuffrida (-52 kg).

11.25 Dopo 2’55” di golden score, arriva il terzo shido e la sconfitta per ippon per un’ottima Silvia Pellitteri. L’azzurra era al debutto a questi livelli ed ha tenuto testa alla serba Rogic, n.30 del ranking olimpico e virtualmente qualificata per Tokyo 2021.

11.21 Si va al golden score.

11.19 Secondo shido anche per Pellitteri.

11.18 Secondo shido per Rogic, 2 minuti al termine.

11.16 Uno shido sia per l’azzurra sia per la serba.

11.15 Inizia la sfida tra Pellitteri e Rogic.

11.13 Tra poco toccherà alla 21enne Silvia Pellitteri fare il suo debutto nei -57 kg contro la serba Jovana Rogic. In questa categoria è assente la promettente Verona Toniolo, positiva al Covid-19.

11.07 Agli ottavi Giorda incrocerà la francese Melanie Clement, n.5 del ranking mondiale, che in questa stagione è giunta seconda nel Grand Slam di Parigi a febbraio, prima dell’interruzione per la pandemia. Servirà un’impresa, ma la facilità con cui Giorda si è sbarazzata di Senturk al primo turno lascia ben sperare.

11.06 Per Francesca Giorda si tratta di un successo fondamentale per incamerare punti necessari a continuare a credere nella qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

11.04 IPPON ISTANTANEO! Ci impiega appena 13″ Francesca Giorda per sbarazzarsi della turca Senturk! L’azzurro approda agli ottavi di finale.

11.03 Francesca Milani viene eliminata al primo turno dalla belga Jura. Decisivo il wazari subito. Ora subito Francesca Giorda contro la turca Gulkader Senturk.

11.02 Uno shido per Jura.

11.01 Niente da fare, wazari della Jura.

11.00 Secondo shido per Milani. Al terzo sarà sconfitta.

10.59 1’55” al termine, sempre 0-0.

10.57 Subito uno shido per Francesca Milani.

10.56 Inizia la sfida tra Francesca Milani e la belga Jura.

10.55 A breve vedremo le due azzurre della categoria -48 kg: Francesca Milani contro la belga Anne Sophie Jura e Francesca Giorda alle prese con la turca Gulkader Senturk.

10.52 Si prospetta ora un ottavo durissimo per Angelo Pantano, opposto al francese Luka Mkheidze, n.19 del ranking mondiale (l’azzurro è n.135!). Il transalpino è reduce dal terzo posto nel Grand Slam di Budapest.

10.50 ARRIVA IL WAZARI! Angelo Pantano batte al golden score il greco Ploumpis e accede agli ottavi di finale.

10.48 La sfida tra Pantano e Ploumpis si deciderà al golden score.

10.46 Altro shido per Ploumpis. Al terzo sarà vittoria per Pantano.

10.45 Viene inflitto uno shido al greco, troppo passivo.

10.45 Dopo 2 minuti il punteggio è ancora di 0-0.

10.41 Ci siamo, inizia il match tra Pantano e Ploumpis. L’Italia insegue ancora il primo successo in questi Europei.

10.39 In caso di passaggio del turno, Angelo Pantano se la vedrà con il temibile francese Luka Mkheidze.

10.35 Odette Giuffrida, sulla carta, ha un buon tabellone, che potrebbe consentire di raggiungere la finale. Dopo quanto visto con Lombardo, tuttavia, è evidente che in un torneo come questo ogni incontro va preso con le pinze. Non è un anno come gli altri, la lunga inattività è un fattore purtroppo a sfavore degli azzurri. Sarebbe stato importante partecipare al Grand Slam di Budapest, ma il Covid lo ha impedito.

10.31 Non è iniziato bene il cammino dell’Italia in questi Europei. Pesa la prematura eliminazione di Manuel Lombardo, che ha pagato l’inattività di un anno. Ora dovremo aggrapparci ad Odette Giuffrida per arpionare una medaglia.

10.30 Il prossimo italiano sul tatami sarà Angelo Pantano, opposto al non irresistibile greco Christos Ploumpis.

10.28 Gerchev piazza un ippon a 16″ dal termine. Il bulgaro ha dominato. Termina qui l’avventura di Biagio D’Angelo nei -60 kg.

10.26 Un minuto al termine, D’Angelo deve inventarsi qualcosa.

10.25 Wazari di Gerchev, ora si fa dura per D’Angelo.

10.24 Viene inflitto uno shido a D’Angelo.

10.24 Sempre 0-0 tra D’Angelo e Gerchev dopo 1’15”.

10.21 Inizia la sfida di Biagio D’Angelo.

10.15 Gerchev è un veterano di 31 anni, che non combatte addirittura dal maggio del 2019. Il 21enne D’Angelo dovrà provare ad approfittarne.

10.13 Tra poco Biagio D’Angelo (-60 kg) sfiderà il bulgaro Gerchev nei sedicesimi di finale.

10.10 Lombardo ha utilizzato direttamente il gomito dell’avversario per effettuare la proiezione e non la manica o il judogi. Questo ha comportato la squalifica.

10.09 Manuel Lombardo, in ogni caso, è apparso imballato, pagando inevitabilmente la lunghissima inattività. Era fermo praticamente da un anno, ovvero dal Masters di Qingdao del dicembre 2019. Essersi presentato agli Europei senza gare di preparazione non lo ha di certo aiutato.

10.08 L’azzurro è stato squalificato per una proiezione illegale nei confronti di Safarov.

10.07 Incredibile, Manuel Lombardo eliminato! Doccia fredda per l’Italia.

10.04 Shido anche per Safarov.

10.03 Arriva uno shido per Lombardo.

10.02 Lombardo molto attivo, ma l’azero fa buona guardia.

10.01 INIZIATO IL MATCH!

10.00 Ci siamo, Manuel Lombardo fa il suo ingresso sul tatami per affrontare l’azero Safarov. 4 minuti la durata dell’incontro.

9.58 Quella di Manuel Lombardo, come di consueto, è una categoria molto affollata. L’azzurro inizierà il suo cammino dai sedicesimi di finale.

9.56 Dopo Manuel Lombardo, toccherà a Biagio D’Angelo sfidare nei -60 kg il bulgaro Yanislav Gerchev.

9.50 Si partirà subito con il botto. Alle 10.00 scenderà sul tatami Manuel Lombardo, n.1 del ranking mondiale. L’azzurro affronterà il veterano azero Orkhan Safarov, n.22 della classifica. Safarov vanta due medaglie mondiali in carriera, ma nei -60 kg: bronzo nel 2013 e argento nel 2017. Di recente è giunto terzo nel Grand Slam di Budapest, dove l’Italia era assente a causa del Covid. Nel 2019 fu sconfitto proprio da Lombardo nella finale del Grand Slam di Abu Dhabi.

9.47 Per l’Italia saranno in gara Biagio D’Angelo e Angelo Pantano nei -60 kg, Manuel Lombardo nei -66 kg, Francesca Milani e Francesca Giorda nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg, Silvia Pellitteri nei -57 kg.

9.46 Oggi si assegneranno due titoli in campo maschile (-60 e -66 kg) e tre in campo femminile (-48 kg, -52 kg e -57 kg).

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima giornata degli Europei di judo 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in programma alla O2 Arena di Praga fino a sabato 21 novembre. L’Italia si gioca subito molto in questo day-1, potendo contare su due carte importanti da medaglia del calibro di Manuel Lombardo e Odette Giuffrida rispettivamente nelle categorie fino a 66 e 52 kg. Grande attesa anche per Francesca Giorda e Francesca Milani, entrambe chiamate ad ottenere un risultato di peso per avvicinare la zona qualificazione nel ranking olimpico dei -48 kg. Debutto assoluto invece ad un Europeo Senior per Silvia Pellitteri nei 57 kg e per la coppia formata da Biagio D’Angelo e Angelo Pantano nei 60 kg.

Parte subito col botto la giornata inaugurale per l’Italjudo, che schiera il n.1 al mondo dei 66 kg Manuel Lombardo nel primo match della manifestazione sul tatami 2 contro il temibile azero Orkhan Safarov. Il torinese torna a combattere in una competizione ufficiale per la prima volta dopo quasi un anno di stop ed è il grande favorito per la medaglia d’oro in questa categoria. Obiettivo vittoria finale anche per Odette Giuffrida, prima testa di serie nel tabellone dei 52 kg, che entrerà in gara direttamente agli ottavi contro una tra la rumena Pop e la polacca Pienkowska. Da segnalare anche il fondamentale incontro di primo turno nei 48 kg tra l’azzurra Francesca Giorda e la turca Gulkader Senturk, un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie delle prime cinque categorie di peso, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli azzurri in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

