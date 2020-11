Judo, come vedere in tv gli Europei di Praga. Programma, streaming, guida completa

Il conto alla rovescia sta per scadere e l’inizio degli Europei 2020 di Judo si avvicina. La rassegna continentale, in programma da giovedì 19 a sabato 21 novembre sul tatami della O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, regalerà grandi emozioni.

Si tratta dell’unico grande evento stagionale a livello continentale per il circuito maggiore, che oltre a mettere in palio medaglie europee sarà valevole anche per la qualificazione olimpica a Tokyo 2021. L’Italia punta in alto con una squadra ambiziosa e qualitativa che conta attualmente 16 judoka registrati nella entry list, tra cui il n.1 al mondo dei 66 kg Manuel Lombardo e la vice-campionessa olimpica in carica dei 52 kg Odette Giuffrida. La prima giornata di gara è prevista giovedì 19 novembre con eliminatorie dalle ore 10.00 e Final Block dalle 16.00 per le prime cinque categorie di peso in programma. Orari uguali anche per le due giornate successive, con quattro categorie venerdì 20 e le ultime cinque sabato 21.

GLI EUROPEI DI JUDO 2020 IN TV

Gli Europei andranno in onda in diretta dalle 16.00 su Sky Sport Collection (Canale 205), live streaming su Sky Go e su Now Tv con il commento di Emanuele Di Feliciantonio e Luigi Guido. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’Europeo Senior 2020 con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultima competizione stagionale di rilievo per la selezione azzurra di judo. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della manifestazione:

CALENDARIO COMPLETO EUROPEI JUDO 2020

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

ore 10.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

ore 16.00 Final Block 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

ore 10.00 Eliminatorie 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

ore 16.00 Final Block 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 10.00 Eliminatorie 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

ore 16.00 Final Block 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

